Olimpia pone en discusión la renovación de jugadores

TEGUCIGALPA.– Francisco Saybe, directivo del Club Olimpia Deportivo se refirió al respaldo del equipo capitalino a sus jugadores en esta crisis de la pandemia del Covid-19.

Asimismo, mencionó que el protocolo de seguridad ha sido trabajado con la federación española de fútbol.

“Nosotros ya habíamos trabajado en un protocolo de seguridad con la federación española, es casi idéntico al que se implementó en Costa Rica, en ese aspecto estamos cubiertos a la hora de que vuelva el fútbol”, inició diciendo Saybe.

Agregando que: “Ya FIFA dejó claro que va brindar apoyo financiero a los equipos; pero no ha dicho cuándo, ni cuando hará el desembolso, nosotros estamos a la espera de lo que digan los federativos”, mencionó.

¿A qué futbolistas se les renovará?

El directivo de Olimpia fue consultado sobre los jugadores que se les terminó contrato con el club: “El comité técnico ya sabe a qué futbolistas se les renovará contrato y están trabajando en eso, la idea es renovarlos a todos llegando a buenos acuerdos. Pedro Troglio quiere contar con la plantilla completa”, explicó.

Y es que tal como lo mencionó Saybe, el técnico argentino Pedro Troglio ha pedido renovar a algunos jugadores, donde destacó al mediocampista José Alejandro Reyes.

“Alejandro Reyes, es un buen futbolista y contamos con él tiene un gran futuro y queremos que siga”, contó el directivo de Olimpia.

Sin embargo lanzó que “son tiempos distintos y no haremos compromisos que no podemos cumplir, son tiempos de vacas flacas, vamos a firmar contratos responsables para no quedarle mal a ningún jugador”.

Y siguió: “No hemos perdido patrocinadores, hace poco renovamos y con contratos largos y eso es un bendición”, cerró Saybe.

