OFICIAL: El pívot español Pau Gasol vuelve al Barcelona

ESPAÑA.- El pívot español Pau Gasol, uno de los mejores jugadores europeos de la historia de la NBA, anunció este martes que regresa a sus 40 años al FC Barcelona para competir hasta el final de temporada.

«Estoy muy contento de anunciar que vuelvo a casa y que pronto me incorporaré a las filas del FC Barcelona de baloncesto», escribió el jugador.

🔵🔴 I couldn’t end such a special day without telling you this…

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀#ForçaBarça pic.twitter.com/YzSKkrSC6Q

— Pau Gasol (@paugasol) February 23, 2021