REDACCIÓN. El Nissan Máxima 2021 ya está a la venta a partir de $US 37,915 para el modelo SV básico, $US 43,075 para el SR de grado medio, $US 43,145 para el Platinum y $US 45,270 para el modelo Platinum equipado con el paquete 40th Anniversary Edition .

Después de cuatro décadas de producción, Nissan rinde homenaje al Máxima 2021 con una edición limitada del 40 aniversario, con una insignia del 40 aniversario en el exterior y en los asientos de cuero rojo. El Máxima es la placa de identificación de Nissan de funcionamiento continuo más larga en los Estados Unidos.

Este modelo especial, construido en el nivel de acabado Platinum, agrega varias otras características específicas de la edición además del distintivo.

Le podría interesar: El Nissan Máxima cumple 40 años y por eso estrenará «look»

Tiene llantas de aleación negras de 19 pulgadas, puntas de escape negras, un interior de cuero semianilina rojo con costuras en contraste rojas y asientos traseros con calefacción. Vendrá con un trabajo de pintura exterior de dos tonos en Ruby Slate Grey Pearl con un techo negro.

Esta edición del 40 aniversario recibe el V-6 de 3.5 litros y 300 hp de Máxima, con la potencia enrutada a través de una transmisión automática continuamente variable (CVT).