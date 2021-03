En busca de los primeros lugares: Así se jugará la Jornada siete de la Liga Nacional

HONDURAS.- Luego del empate 1-1 entre CDS Vida y Honduras Progreso, la Liga Nacional reanudará este jueves la Jornada siete del Torneo Clausura 2021, con los cruces Real de Minas vs Olimpia, Motagua vs Marathón y Real España vs Platense.

El juego entre los Lobos UPN vs Real Sociedad, que se iba a disputar a las 3:00 PM fue suspendido debido al brote de casos de Covid-19 que presentó el equipo tocoeño.

A mantener el paso el Danlí

El choque entre Real de Minas y Olimpia en Danlí a las 5:00 PM abrirá la jornada siete de la Liga Nacional. Tilguath buscará conseguir lo impensado, su primer triunfo en Liga Nacional a manos del club de sus amores, ya que apenas ha dirigido dos partidos, uno perdido y otro empatado.

Por su parte, los merengues buscaran seguir con paso perfecto en la liga, hasta el momento son el único equipo que no ha perdido en los primeros seis partidos del torneo, cinco triunfos y un empate. Números que lo colocan como el líder del grupo de la zona centro-sur con 16 puntos, uno más que Motagua.

El juego será transmitido por la señal de Tigo Sports.

El Clásico de la jornada

A las 7:00 PM, se jugará el clásico de las «emes», Motagua recibiendo a Marathón en el Nacional. Los azules, que jugarán sabiendo el resultado del Olimpia, buscarán obtener los tres puntos y de paso agravar la crisis del equipo sampedrano.

Entre tanto, los dirigidos por Héctor Vargas intentarán salir del último lugar del grupo de la zona norte, pero para eso deberán plantear un partido inteligente y aprovechar todas las oportunidades que tengan durante los 90 minutos; hasta el momento, Marathón ha sumado cinco puntos en seis partidos.

El juego será transmitido por TVC.

A retomar la victoria en la Liga

El Real España estará recibiendo al Platense a las 7:00 PM, en el estadio Morazán. Este vital cruce definirá cuál de los equipos se convertirá en el líder del grupo de la zona norte. Por lo pronto, Platense tiene ocho puntos (líder momentáneo) y Real España tiene siete.

Los dirigidos por el ‘Potro’ Gutiérrez, buscarán retomar el camino de la victoria, pues en los últimos dos partidos han cosechado un empate y una derrota, por lo tanto, de no sumar tres puntos esta noche el nuevo proyecto comenzaría a recibir las críticas de años anteriores.

Mientras, los escualos buscarán demostrar su poderío ofensivo ante los catedráticos. Hasta el momento Platense tiene la segunda mejor delantera del campeonato con 13 goles anotados en cinco partidos. Cabe destacar que el Real España tiene, junto a Motagua, la mejor defensa del torneo con apenas cuatro goles recibidos en cinco partidos.

El juego será transmitido por Tigo Sports.

