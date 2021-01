NBA También es víctima: Se anuncian suspensiones por coronavirus

ESTADOS UNIDOS.- Los efectos de la pandemia comienzan a plantear una nueva encrucijada a la NBA, pese a ser una de las ligas que mejor planifica sus espectáculos en el mundo del deporte.

Recién este lunes, se comunicó oficialmente la suspensión de dos partidos a causa del COVID-19. El Dallas Mavericks vs New Orleans pelicans, originalmente programado para disputarse esta noche, así como el Chicago Bulls vs Boston Celtics, previsto para el próximo martes, han sido pospuestos por la NBA atendiendo los protocolos de bioseguridad.

Los motivos de la suspensión

La radical decisión tomada por los altos mandos de la liga, obedece a la gran cantidad de jugadores inhabilitados en las franquicias de Dallas y Boston. Ambas, de las más afectadas por temas relacionados con el coronavirus en los últimos días, viéndose forzadas a jugar algunos de sus encuentros con una plantilla limitada.

Tanto Mavericks como Celtics, han sido objeto de una masiva pérdida de elementos, al punto de ver reducidas sus plantillas a menos de 8 jugadores disponibles. Esta es la cantidad mínima que exige la NBA para que una franquicia pueda competir en condiciones medianamente óptimas.

En el caso de los texanos, el test positivo a COVID-19 del alemán Maxi Kleber, activó los protocolos sanitarios de la liga, inhabilitando a todos los jugadores del roster que estuvieron en contacto con el ala-pívot.

Por el lado de Boston, entre casos positivos, rastreo de contagios y lesiones, el grueso de su plantilla tampoco se encontraba en disposición para hacer frente a la franquicia de Illinois en su próximo compromiso. entre las bajas, destaca la presencia de sus tres estrellas principales, el base Kemba Walker, el escolta Jaylen Brown y el alero Jayson Tatum.

Con estos dos nuevos aplazamientos, la NBA acumula un total de 4 partidos suspendidos en lo que va de temporada. A los ya mencionados, hay que agregar el Oklahoma vs Houston del 23 de diciembre y el Heat vs Celtics del pasado domingo.

Sin embargo, las autoridades de la liga han informado en horas recientes que siguen firmes en su decisión de continuar con el desarrollo del calendario según lo establecido. Pese al cúmulo de contratiempos que se han aglutinado en los últimos días, la NBA sigue confiando en los protocolos sanitarios que se acordaron previo al inicio de la campaña.

