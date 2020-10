ESTADOS UNIDOS.- No existe peor noticia para un deportista que estar lesionado, sobre todo cuando hay tanto en juego y en el baloncesto, no es la excepción, y más con los casos de Dragic. No existe peor noticia para un deportista que estar lesionado, sobre todo cuando hay tanto en juego y en el baloncesto, no es la excepción, y más con los casos de Adebayo

El más claro ejemplo, se encuentra en la difícil situación que atraviesan dos piezas estelares de Miami, Bam Adebayo y Goran Dragic.

Ambos jugadores, acostumbrados a tener bastantes minutos y participar en los momentos decisivos del partido para los Heat, han tenido que vivir desde la banca como su equipo redobla esfuerzos para descontar 2-1 en la complicada serie contra los Lakers.

Los de la Florida saben lo complicado que es ganar un anillo en la NBA y están conscientes de la gran oportunidad que se les presenta.

Adebayo «desesperado» por estar en la arena

Por esta razón, el interior de los Heat reafirma su intención de jugar, Aunque deja todo en manos del cuerpo médico de la franquicia:

«Estoy intentando volver lo más rápido posible. Solo tratan de asegurarse que esté bien y listo para jugar. Realmente es cuestión del día a día, cuando me digan que estoy listo para jugar, ahí estaré», expresó Adebayo.

Cuya presencia aún no está asegurada para el cuarto juego de la serie y el pívot no ocultó su frustración por el tema:

«Quiero jugar, siempre he sido así. Siempre me ha emocionado ponerme el uniforme y salir a la cancha. Estar en las finales y que el personal médico me diga que no puedo jugar, apesta. Pero lo entiendo».

Aunque Adebayo sigue siendo duda para el partido de este martes, todavía no se descarta que pueda tener acción en la duela, a pesar de las molestias aún existentes en su cuello y hombro.

Goran Dragic improbable

El esloveno también es duda, pero su caso parece más complicado. El desgarro plantar en el pie izquierdo sufrido por el base en el primer encuentro de las finales, hace que sus posibilidades de tener minutos, sean escasas.

«No es lo más sencillo para mí, tener que sentarme y ver a mi equipo. Obviamente quiero estar con ellos. La mayor parte del tiempo me pregunto y le pregunto al de arriba, ¿porqué me está pasando esto en este momento? Es difícil», afirmó Dragic.

Habrá que esperar para conocer el estado final de los dos jugadores, de cara al cuarto episodio de esta apasionante serie.

Lakers y Heat se volverán a enfrentar este martes a las 7:00 PM, hora hondureña. El partido será transmitido en televisión abierta por la cadena ESPN.