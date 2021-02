DE MUJERES | Razones por las que no debes usar jabones íntimos

DE MUJERES. La zona «V» de la mujer es una de las más delicadas del cuerpo, debido a que los órganos reproductivos se encuentran de forma interna, pero si crees que con el uso de jabones íntimos te estás ayudando, debemos aclararte que estás equivocada.

Es importante entender que al no tener el cuidado ni la limpieza adecuada, se pueden desarrollar infecciones debido a un desequilibrio en la flora de la parte íntima de la mujer, pero no solo se trata de eso, sino de mantener ciertos factores alejados para no alterarla.

Lamentablemente, uno de los productos que no ayudan y no son necesarios son los jabones íntimos. De acuerdo con la ginecóloga Julie Salomón, en sí, este producto no es malo, sin embargo, no deben de usarse o introducirse dentro de la zona íntima.

El jabón íntimo lo que hace es eliminar todas las bacterias, incluyendo las buenas, que se encargan de proteger la zona sensible y evitar las infecciones.

«Tu zona íntima tiene bacterias que te protegen y un pH ácido. Siempre y cuando el jabón tenga un pH de 3 o 4 lo puedes utilizar, aunque no es necesario», aconsejó la experta.

Lo que muchas mujeres no saben es que la zona íntima donde sucede la penetración se limpia sola. Por lo que al elegir e introducir un producto que vemos en el mercado para limpiarla causa desequilibrio.

Elección del jabón correcto

Inicialmente, consulta con un ginecólogo cuáles son los productos o fórmulas en pH que necesita tu zona íntima para no alterar la flora. Luego, al momento de comprar un jabón o cualquier producto es necesario leer las etiquetas y sobre todo los ingredientes.

Algunas mujeres desarrollan sensibilidad, por lo que es necesario verificar que utilices un jabón libre de alcoholes y fragancias, porque estos componentes secan tu piel en tu zona íntima, además de dejarla muy sensible al tacto.

Si lo usas, nunca lo introduzcas en la parte interior de tu zona íntima. Es importante tener en cuenta que la salud y estabilidad de la zona íntima no lo da un jabón, sino la limpieza correcta y frecuente.

DATO

Otra forma de mantener limpia la zona íntima es evitando los protectores diarios, ya que solo evitan que la zona íntima de la mujer tenga ventilación, además de que los flujos de la zona no fluyen.

