MP investiga la compra de las 100 mil pruebas PCR que se arruinaron

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El Ministerio Público (MP), a través de su portavoz, Yuri Mora, indicó que documentan e investigan la compra de pruebas PCR que ayer, domingo, autoridades de la Secretaría de Salud confirmaron que se arruinaron debido al mal manejo de temperatura.

De acuerdo a lo expuesto por Mora, el caso de las pruebas PCR se incluye en la línea de investigación número 16 que la Fiscalía sigue sobre las compras de emergencia durante la pandemia de COVID-19.

«Hasta este momento se está recopilando toda la documentación sobre la compra de las pruebas PCR a una compañía en Corea», sostuvo el portavoz del ente acusador del Estado.

Además de las pruebas PCR ahora en mal estado, Mora también reiteró que continúa la investigación por la compra de los siete hospitales móviles cuyo pago fue de casi 48 millones de dólares. Además, la millonaria cifra se canceló por adelantado y sin garantía alguna.

Sumado a ello, el MP también indaga sobre otra millonaria adquisición de mascarillas durante la emergencia sanitaria.

La doctora Karla Pavón, jefa de Vigilancia y Virología de la Secretaría de Salud, fue la encargada de confirmar la noticia.

Luego de que días atrás trascendiera la información que la propia titular de esa secretaría de Estado, Alba Consuelo Flores, negó conocer. Así lo expuso durante una breve entrevista a un medio local.

¿Por qué se arruinaron las PCR?

De acuerdo a la explicación de la doctora Pavón, fueron 100 mil pruebas de 250 mil que compró Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H) las que se dañaron.

«Son 250 mil pruebas compradas por INVEST-H, llegaron 100 mil. Nosotros como Secretaría de Salud no tenemos bodegas. La licenciada Claudia Sikaffy gestionó para que nos prestaran una bodega que cuenta con cadena de frío», explicó la galeno.

A renglón seguido indicó que la temperatura baja es uno de los requisitos para que las pruebas se mantengan en buen estado.

«Cien mil pruebas llegaron a esa bodega pero no cumplían con esa cadena de frío. Nosotros no tenemos las otras 150 mil. Estamos hablando solo de 100 mil que recibimos pero se constató que no cumplían con los requisitos de cadena de frío, por lo tanto, nosotros no las usamos», aseveró.

Consultada sobre a qué se refiere cuando dice que no cumplieron la cadena de frío; si es que así llegaron a Honduras o las pruebas aquí se arruinaron, la funcionaria explicó que así las recibieron ellos y que desconocen que pudo haber ocurrido en su transporte.

«Cuando llegó la licenciada Claudia Sikaffy y también los veedores que allí estaban constataron que las pruebas no cumplían con la cadena de frío. Realmente que no fuimos irresponsables en usarlas porque algunas salieron que no tenían las condiciones para hacerlas», concluyó.

