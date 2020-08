Karla Pavón: “100 mil pruebas PCR se arruinaron” por mal manejo de temperatura

TEGUCIGALPA, HONDURAS. La doctora Karla Pavón, jefa de Vigilancia y Virología de la Secretaría de Salud confirmó la noche de este domingo que 100 mil pruebas PCR no cumplían con la cadena de frío y se arruinaron en una bodega de esa entidad.

A través de medios locales, la galena manifestó «Nos llegaron 100 mil pruebas PCR que no cumplían con la cadena de frío y que fueron compradas por INVEST-H».

“Son 250 mil pruebas compradas por INVEST-H, llegaron 100 mil. Nosotros como Secretaría de Salud no tenemos bodegas, tuvimos que gestionar. La licenciada Claudia Sikaffy gestionó una bodega donde nos prestaron porque tienen cadena de frío y estas pruebas necesitan cadena de frío, pero 100 mil llegaron a esa bodega pero no cumplían con esa cadena de frió. Nosotros no tenemos las otras 150 mil, estamos hablando de 100 mil que recibimos pero se constató que no cumplían con los requisitos de cadena de frío por lo tanto nosotros no las usamos”, aseveró.

Consultada sobre a qué se refiere cuando dice que no cumplieron la cadena de frió; si es que así llegaron a Honduras o las pruebas aquí se arruinaron, la funcionaria explicó que así las recibieron ellos y que desconocen que pudo haber ocurrido en su transporte.

“Cuando llegó la licenciada Claudia Sikaffy y también los veedores que allí estaban constataron que las pruebas no cumplían con la cadena de frío. Por tanto, nosotros en el laboratorio íbamos hacer pruebas de algunas para ver si no habían perdido la cadena de frío. Realmente que no fuimos irresponsables en usarlas porque algunas salieron que no tenían las condiciones para hacerlas”, reiteró.

El LNV trabaja con el 100 % de lo que tiene»

De igual forma, expresó que harán entre dos mil y 2,500 pruebas diarias cuando vengan los 270 kits para poder procesar pruebas PCR.

«Viene todo un equipo que se gestionó en estos meses para laboratorio de virología», aseveró la profesional de la salud.

Por otro lado, aseguró que el laboratorio desde que comenzó la pandemia ha trabajado con el 100% de lo que tiene.

Sobre la denuncia, el vocero del Ministerio Público (MP), Yuri Mora, dijo que hasta este momento recopilan toda la documentación sobre la compra de las pruebas PCR a una compañía en Corea.

