MP cita a dos funcionarias de INVEST-H; «iré con abogado», dice Doblado

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Martha Doblado y Evelyn Bautista, presidenta del Consejo Directivo y directora de Inversión Estratégica Honduras (INVEST-H), respectivamente, fueron citadas por la Fiscalía de Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) para que rindan declaración sobre la compra de hospitales móviles.

Las unidades médicas fueron adquiridas por INVEST-H a Elmed Medical System, una empresa estadounidense, cuyas operaciones giran en torno a señalamientos de estafa especialmente contra su representante, el señor Áxel López.

De acuerdo con lo expuesto por Yuri Mora, vocero del Ministerio Público (MP), ambas funcionarias se someterán a un interrogatorio en calidad de testigos. Sin embargo, aseguró que ninguna de las representantes de INVEST-H ha respondido al citatorio que se les envió.

Asimismo, sostuvo que, en el caso de la presidenta del Consejo Directivo, es la segunda vez que se le hace el citatorio. Esto, porque en el primer llamado, no respondió a la notificación de los fiscales, explicó Mora.

«Iré a declarar en presencia de un abogado»

Tras conocerse que Martha Doblado había obviado la primera citación que le hizo el MP a través de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), la funcionaria desmintió esa versión.

«Me tomó por sorpresa que un noticiero hace poco tiempo manifestó que el MP a través de la ATIC dijo que me hicieron una segunda citatoria porque no he cumplido», expresó Doblado en un medio local.

Según lo expuesto pro la directiva, desde el pasado miércoles recibió la primera citación que la enviaron a sus oficinas, pero que compañeros se la hicieron llegar a través de una red social porque ella estaba trabajando desde casa, inició relatando.

«En esa citatoria decía el día hora y lugar para dar mi declaración en mi condición de efectivo en el caso de INVEST-H, especialmente en el tema de hospitales. Entonces obviamente no ocupa interpretación la nota, por eso me extraña que hayan dicho que yo no la respondí», siguió diciendo.

Seguidamente, expresó que ayer, lunes, recibió una llamada de la ATIC donde le decían que estaban en la Secretaría de Gobernación y Justicia para entregarle una comunicación. «Fui a recibirla, vi que era una segunda citatoria y le dije que por qué me manda esto. Le expliqué a la oficial que este martes llamaría para expresarles que nos podíamos reunir este viernes o sábado», aseguró Doblado.

«Yo iba a ir a esa declaración, pero cuando veo cuestiones de mala fe, a través de la ATIC, a esa declaración me haré acompañar de un profesional del derecho que me garantice el respeto y dignidad a mis derechos humanos», aseveró.

MP interrogó a más funcionarios

Como se recordará, en las últimas semanas el MP interrogó a Marco Bográn, extitular de INVEST-H. Al exfuncionario lo investigan directamente por la supuesta participación irregular en la compra de los siete hospitales móviles.

La Fiscalía también citó a Alex Alberto Morales, administrador de INVEST-H y a Carlos Enrique Vallejo Mejía, encargado de sistemas; ambos también en condición de investigados, según informó el ente acusador del Estado.

También se conoció que el MP escuchó la versión de un testigo protegido que relató más detalles sobre la adquisición de los hospitales móviles.

