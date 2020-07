INVEST-H enviaría expertos a Turquía para ver avances en cinco hospitales

TEGUCIGALPA, HONDURAS. En agosto está previsto que lleguen a Honduras los cinco hospitales restantes que Inversión Estratégica Honduras (INVEST-H) compró a Elmed Medical System y que se fabricaron en Turquía, así lo confirmó este lunes Evelyn Bautista, nueva titular de la institución gubernamental.

De acuerdo con la funcionaria, desde hace varios días ha ejercido presión sobre Áxel López, el representante de la empresa Elmed Medical, y quien ha sido fuertemente señalado por presuntos actos de estafa.

«He estado presionando a Áxel López que nos informe, le escribí la semana pasada y veo que me respondió y dice que estará completa la fabricación en cuatro semanas, se está trabajando a máxima capacidad», dijo Bautista.

A efecto de ello, expuso que el tema de la movilidad es una limitante en la agilización del tema de los hospitales. Sin embargo, aseguró que López le prometió que dentro de cuatro semanas, es decir, en agosto próximo, enviará dos embarcaciones.

«La primera embarcación traerá tres hospitales, mientras que la segunda trasportará dos. La llegada a Honduras será con una semana de diferencia entre cada embarcación», explicó Bautista.

«Esperamos que eso sea cierto. La ventaja es que él se está pronunciando y nos brinda más información al respecto», subrayó.

«No me atengo a lo que me dijo en un correo ese señor. Por eso, trataremos de validarlo y tenemos que hacer los arreglos y coordinaciones por lo de la movilidad», agregó la directora.

Expertos hondureños podrían viajar a Turquía

Por otro lado, la economista informó que le propuso a López que recibiera una misión de expertos hondureños para que corroboraran la información que él brindaba. Además, de constatar los avances en las construcción de los hospitales.

«Nosotros le propusimos que el Gobierno de Honduras se haga presente en las fábricas para validar lo que él menciona», dijo la funcionaria.

En respuesta a ello, «Axel dijo que estaba abiertos a recibir alguna misión que se dirija hasta allá», relató Bautista.

Sin embargo, la personera aclaró que esa idea recién surgió y no es un hecho. Por tanto, deberá consultarlo con el Consejo Directivo de INVEST-H, «pero creo es una buena medida para constatar in situ el nivel de avance de los hospitales».

«Soy una persona honesta»

Al ser consultada sobre una posible prefabricación de documentos que eximan a Marco Bográn, extitular de INVEST-H, de su responsabilidad en el tema de los hospitales móviles, Bautista aseguró «no estoy tapando nada. A mí me interesa que esto funcione porque es un gasto que hizo el gobierno».

Además, sostuvo: «Yo soy una persona transparente y honesta, decirlo es fácil, pero los invito a que vean mi trayectoria profesional».

A renglón seguido reiteró que ella no tuvo participación alguna en la compra y adquisición de los hospitales. «Yo no estaba involucrada en el equipo de trabajo, porque me dedicaba a dar seguimiento a los indicadores de la Corporación del Desafío del Milenio, eso estipulaba mi contrato», finalizó la directora.

