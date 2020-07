Evelyn Bautista: «Hoy o miércoles llega la factura de los hospitales móviles»

TEGUCIGALPA, HONDURAS. La nueva directora de Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H), Evelyn Bautista, confirmó que la factura original de los hospitales móviles llegará hoy o el miércoles al país y se harán las gestiones pertinentes.

Debido a que INVEST-H no ha entregado la factura a Aduanas se registran atrasos en el proceso de revisión y entrega completa de los hospitales móviles que llegaron el viernes a Puerto Cortés.

Por lo tanto, Bautista dijo: «Mi labor ha sido empezar a agilizar lo que hace falta para presentar la documentación que tenemos que presentar a aduanas; y así hacer las gestiones normales de desaduanaje como es con cualquier importación».

«La factura comercial la mandó tarde el señor Áxel López. Lo estuvimos hostigando, presionándolo. La mandó y esperamos que el miércoles venga, pero hoy ya hicimos las gestiones para que llegue a primeras horas de este día, y esperamos que así sea», aseguró Bautista.

La nueva titular de INVEST-H dijo también que al tener la factura original en físico se trasladará toda la documentación a aduanas.

«Ayer se mandaron las copias a Aduanas pero se me dijo que pidamos iniciar cierta gestión ya con esta documentación enviada de manera oficial aunque sean copias. Sin embargo, estamos esperando las originales y no la mandé porque no la tenía. El proveedor dijo que estaba en camino desde Estados Unidos hasta aquí», contó Evelyn Bautista.

INVEST-H en contacto con López

A renglón seguido, Evelyn Bautista señaló que «según lo que dijo Áxel López, él la envió la semana pasada. Ya con gestiones, se ha logrado que ese documento donde viene la factura llegue hoy y debo verificarlo esta mañana».

«Según el seguimiento que hemos dado, la factura de los hospitales móviles viene en camino a la capital y la estaríamos revisando y mandaremos a nuestro equipo a entregarla. Sé que el Ministerio Público ha hecho revisión de algunos contenedores y eso es positivo, necesitamos que validen qué viene adentro para nosotros también estar seguros que vino lo que se pidió», explica Bautista.

Añadió que dentro de la comunicación que ella ha sostenido con López vía zom, lo ha presionado y hasta le mencionó el actuar de INTERPOL si no se cumple con lo requerido por Honduras.

«Hasta le hablé a él de INTERPOL y argumenta que no todo mundo está trabajando al cien por ciento y tenemos que atenernos a esas limitantes», señaló.

En cuatro semanas estarán terminados los hospitales restantes

Además, Bautista dijo que dentro de cuatro semanas los hospitales restantes terminarán de fabricarse. «Se mandarán dos embarcaciones y esto se validará para que siga todo el procedimiento», de acuerdo a lo a López informó a INVEST-H.

«Nosotros estamos hostigando al señor y le hemos puesto tiempo limite. Si nos tenemos que ir contra él, nos vamos a ir contra él. Pero nos ha dicho que dentro de 4 semana esos cinco hospitales estarán terminados y se toma en cuenta la poca movilidad que hay en otros países y algunos atrasos por eso», concluyó Evelyn Bautista.

