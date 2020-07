Protagonistas de «El Chiringuito» se pelean por discusión del ascenso del Cádiz CF

ESPAÑA.- Como no podía ser de otra manera, ‘El chiringuito’ de Josep Pedrerol ha comentado y celebrado el ascenso del Cádiz C.F. a Primera División quince años después.

Pero al margen del aspecto deportivo, la tertulia no ha pasado por alto la irresponsabilidad de los seguidores que lo han celebrado con concentraciones masivas, saltándose las recomendaciones sanitarias por la pandemia de coronavirus.

La critica a la afición del Cádiz

Cristóbal Soria ha sido uno de los tertulianos más crítico ante la falta de actuación policial:

«Pregunto yo, la Polícial local, la Policía Nacional, en Cádiz y Badajoz, ¿dónde estaban?».

«¿Qué vas a hacer, cargar a palo limpio?» era la respuesta de Tomás Roncero, desatando un conflicto entre ellos.

«¿Que qué van a hacer? ¿Cómo? No, ¿que qué hacen ahora si dentro de 15 día tenemos un rebrote en gordo?, ¿qué hacemos? Se sabía que había una posibilidad, eso no ha sido una concentración espontánea. Se sabía y había que haber previsto esto y acordonado la zona, pero eso no se puede consentir», seguía argumentando Soria.

Finalmente Tomás decía lo siguiente: «Estoy de acuerdo, pero es muy difícil evitarlo». Pedrerol lanzaba entonces su duda: «La cuestión es cómo se impide ¿Poniendo vallas antes del estadio, a 5 kilómetros, para evitar que la gente llegue?», dejando claro que condena estas actitudes.

«Por ejemplo, este es un tema de Seguridad Nacional», ha añadido Cristóbal, debatiendo más tarde sobre la poca cabeza que están teniendo algunos aficionados y la imposibilidad de frenar a tanta gente.

Te puede interesar: Luka Jovic dio negativo en prueba de COVID-19; vuelve a entrenamientos