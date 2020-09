Moncada sobre Plan Prosolidar: “Nuevos afiliados colapsarán IHSS”

TEGUCIGALPA, HONDURAS. No es el momento para que nuevas personas ingresen como afiliadas al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) a través del Plan Prosolidar, debido a la crisis económica que actualmente enfrenta ese centro asistencial.

Así lo señaló este miércoles el expresidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), José Luis Moncada, en relación a la Ley del Plan para la Promoción Solidaria y del Auxilio Recíproco (Prosolidar).

De acuerdo con el entendido en el tema, el Plan Prosolidar es un modelo de gestión pública de protección social a los trabajadores independientes que no tienen patronos y que quieren cotizar al IHSS para tener los beneficios. Sin embargo, dijo que esa iniciativa se debe estudiar a mayor profundidad.

“Se debe analizar la capacidad del IHSS para tener nuevos afiliados y la capacidad del Estado para poder cubrir esas responsabilidades. Creo que no hay oposición por parte de los actores afiliados sino que es ver la capacidad del IHSS y que este no vaya a colapsar por muchos nuevos afiliados y que la planta de atención médica y de servicios del IHSS no sea suficiente”, contextualizó Moncada.

Por otra parte, dijo que es ver cuánto le puede costar al Estado realmente la afiliación de nuevos hondureños.

“Los 50 millones que se hablan de inicio de un fideicomiso creo que solo podría ajustar para 4,500 nuevas personas afiliadas y ya eso es un número sustantivo para lo que el IHSS podría tener capacidad”, puntualizó.

Cabe mencionar que a petición del Consejo Económico Social (CES), el Congreso Nacional dejó en suspenso la discusión y aprobación del Plan Prosolidar.

Al respecto, Carlos Madero, titular de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS), confirmó a medios locales que las posiciones de cada uno de los sectores con respecto al Plan Prosolidar se discutirán a lo interno del CES. Y, posteriormente se remitirán los aportes y sugerencias al Congreso Nacional para su incorporación a la propuesta.

También reafirmó que el tema de la nueva gobernanza del IHSS se discutirá en las sesiones de mañana jueves en el Pleno Legislativo.

En cuanto a eso, Madero expuso la importancia de la universalización de la seguridad social en el país.

Por lo anterior, puso como ejemplo que solo una minoría del 20% de la población hondureña goza de ese beneficio. En consecuencia, dijo que es obligación del Estado asegurar el acceso de la seguridad social al 80% restante. “El Estado tiene que entrar para cubrir la parte patronal de ese sector”, aseveró.

Madero expuso que esa desigualdad quedó manifiesta durante la pandemia cuando se presentaron casos de personas que no las atendieron en las clínicas del IHSS porque no tenían seguro y las remitían a los hospitales públicos.

“Aquí lo que va a pasar es que el Estado va a cubrir lo que el trabajador no puede pagar y dar esa contraparte patronal que no puede dar esa persona que no tiene un patrono formal”, manifestó.

Es preciso indicar que son varios los sectores entre ellos el COHEP, que se manifestaron en contra de la aprobación del Plan Prosolidar. Aseguran que el Poder Ejecutivo no les consultó sobre esas nuevas disposiciones.

