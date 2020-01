MLB: Mookie Betts y Francisco Lindor en la órbita de los Dodgers

ESTADOS UNIDOS.- La posibilidad de que Francisco Lindor se una a los Dodgers ha sido un tema que ha dejado mucho de que hablar en la MLB, ya que se ha especulado cómo reaccionará la gerencia de Los Ángeles a su eliminación en la primera ronda de los playoffs del 2019.

Sin embargo, otras fuentes de medios en EE.UU han indicado que las pláticas entre los Dodgers y los Indios en torno al puertorriqueño siguen en la misma etapa.

Cleveland quiere al infielder Gavin Lux en cualquier paquete por Lindor, mientras que Los Ángeles ha rehusado incluir al cotizado prospecto en sus ofertas por el campocorto.

Como resultado, las conversaciones entre los Dodgers y los Medias Rojas acerca de Mookie Betts se han vuelto por lo menos tan frecuentes como las entre Los Ángeles y Cleveland sobre Lindor, según las fuentes dentro de la MLB.

La condición clave en las negociaciones

Las negociaciones entre los «patirrojos» y los «azules» parecen tener más seriedad, ya que Boston no exigiría a Lux necesariamente en un canje.

También existe la posibilidad de que no solo iría a Los Ángeles Betts en un canje entre los Dodgers y los Medias Rojas.

Los Dodgers no solo buscan a un bateador derecho de impacto, sino también a un abridor probado para reemplazar algunas de las 42 aperturas que hicieron Hyun–Jin Ryu y Rich Hill; quienes firmaron con los Azulejos y Mellizos, respectivamente. El zurdo David Price podría ser una posibilidad en un cambio desde Boston, junto a Bett.

A Price se le deben US$96 millones en las próximas tres temporadas y los Medias Rojas quisieran reducir su nómina, hasta el punto de posiblemente aceptar un cambio con Los Ángeles que no incluya a Lux.

No obstante, es difícil que el nuevo presidente de operaciones de béisbol de Boston, Chaim Bloom, ceda a un ex JMV (Betts) y a un ex Cy Young (Price) simplemente para salir de salarios.

Boston pediría que uno de los abridores jóvenes de los azules, Dustin May o Tony Gonsolin, fuera parte del trato.

