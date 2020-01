HISTORIA con MÚSICA: The Beatles y la década que cambió al mundo (PARTE 35)

El 11 de marzo de 1970 se lanza en Estados Unidos el single ‘Let It Ver’/’You Know My Name’, que a diferencia de Inglaterra, llegó rápidamente al número 1 del Billboard, permaneciendo dos semanas en esa posición y un total de 4 semanas en los top 100.

El 12 de ese mes, George Harrison y su esposa Pattie se mudan a su nueva residencia llamada Kinfauns, su nuevo hogar, un bungalow en Esher, Surrey.

Su nueva casa era una mansión Victoriana con 120 incluyendo una biblioteca y un salón oval, además de torres y pilares.

La mansión neogótica había sido comprada por los Harrison en £140,000 en enero de 1970. Friar Park era el terreno total de 35 acres de jardines que incluía una laguna para botes y una réplica de 20’ de la montaña Matterhorn.

Friar Park, fue re-bautizada por George como Crackerbox Palace, se convirtió en la principal residencia del Beatle hasta el final de su vida. En 1972 instaló un estudio de grabación para 16 pistas, el cual fue conocido como FPSHOT – Friar Park Studio, Henley-on-Thames.

El 31 de marzo, Ringo se ofreció para ir a dejar personalmente una carta de John y George hacia Paul. Ringo sabía de lo que la carta decía, y se ofreció a ir a dejarla pensando que Paul iba a concederles sus deseos a John y George. La verdad es que él pensaba y declaraba siempre que Los Beatles se reunirían nuevamente a grabar después de terminar sus trabajos individuales, lo cual penosamente nunca ocurrió.

La carta declaraba la decisión de John y George acerca de retrasar el lanzamiento del primer disco en solitario que Paul ya tenía listo, ‘McCartney’. John y George decían:

‘Querido Paul:

Debido a que el álbum ‘Let It Be’ es un trabajo de grupo, a ser lanzado el 24 de abril, hemos decidido y escrito a APPLE Corps. que tu álbum ‘McCartney’ sea postergado hasta el 4 de junio, ya que además ‘Let It Be’ saldrá con una serie de productos multimediales, como la película y no consideramos adecuado que tu disco salga con solo siete días de diferencia pues esto mermaría las ventas.’

Lo sentimos, no es nada personal,

Con cariño,

John y George’

La reacción de Paul fue explosiva, insultó a Ringo y le gritó en su cara que los destruiría. Ringo decía que ‘Paul se salió de control y me dijo gritando que boicotearía Apple, que queríamos dejarlo fuera de las decisiones en la empresa, y mil cosas más. Al final me echó de su casa’.

Por su parte Paul recordaba años después que lamentó mucho haber tratado tan mal a Ringo, diciendo: ‘… La verdad que Ringo me trajo la maldita carta de John y George, en que postergaban la salida de mi álbum ‘McCartney’ para favorecer la salida de ‘Let It Be’ (disco y película). Al leerla exploté y, obviamente me desquité con el pobre Ringo, el que menos quería conflictos en la banda. Lamentablemente le tocó a él recibir mi andanada de insultos. No suelo explotar pero esa vez no pude soportarlo’

Al final Paul consiguió sacar su álbum el 17 de abril y ‘Let It Be’ no sería lanzado hasta el 8 de mayo, pero esta ‘victoria’ de Paul significó años de ‘ley del hielo’ de parte Ringo. John le escribió a Paul que habían decidido restituir su fecha de lanzamiento y retrasarían la salida de ‘Le It Be’, en honor a las buenas relaciones dentro del grupo.

Con todo, el álbum de Paul no tuvo mucho éxito porque la gente quería escuchar a Los Beatles, no a uno solo de ellos con otros músicos.

LA PEOR NOTICIA DE LA DÉCADA

Días antes al 10 de abril, Paul le pidió a Peter Brown, asistente de Apple Corps., que le enviara un cuestionario con 10 preguntas que él contestaría. Había decidido no hacer ninguna campaña para promocionar el álbum ‘McCartney’ pero a cambio, lanzó la frase que provocaría un verdadero shock en la música popular en todo el mundo…. Que él dejaba a Los Beatles.

Ante las toneladas de preguntas de la prensa y de los millones de fans en todo el mundo, que no podían creer lo que Paul anunciaba, solo se limitó a decir: ‘…creo que anunciar la separación de Los Beatles no debiese ser una gran sorpresa para la gente ya que esto lo sabíamos desde hace seis meses, yo solo lo dije públicamente… No sé porqué tanto escándalo’