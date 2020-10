INGLATERRA.- Mesut Ozil atraviesa el peor momento de su carrera, luego de hacerse oficial la lista de 25 jugadores con que Arteta contará en el núcleo de su plantilla para encarar la Premier League. atraviesa el peor momento de su carrera, luego de hacerse oficial la lista de 25 jugadores con quecontará en el núcleo de su plantilla para encarar la

Ozil ha sido excluido de dicho listado, quedándose sin opciones de ser tomado en cuenta para cualquier competición local o internacional, que afronte el cuadro londinense.

Una situación en la que se mantendrá al menos hasta el mes de enero, cuando se abra la próxima ventana de transferencias.

El alemán de raíces turcas, no juega desde marzo de 2019 con los gunners. Ahora sólo podrá hacerlo con el filial, pues tampoco forma parte de la nómina inscrita por el Arsenal para encarar la UEFA Europa League.

El triste mensaje de Ozil en redes sociales

El jugador no se ha mostrado indiferente ante esta situación, expresando su decepción en un extenso comunicado que posteó en su cuenta oficial de Twitter:

«Este es un mensaje difícil describir a los fans del Arsenal, para los que he jugado estos últimos años. Estoy completamente decepcionado por no haber sido inscrito para la presente temporada de la Premier League«, comenzó diciendo el exjugador del Real Madrid.

Eso sí, Mesut Ozil no se privó de dejar un recado al club dueño de su ficha hasta el final de la temporada:

«Desde que firmé mi último contrato en 2018, he demostrado mi lealtad y fidelidad al club que amo, el Arsenal. Me entristece que no haya sido recíproco. Descubrí que la lealtad es difícil de encontrar hoy en día».

Ozil evitó referirse explícitamente al entrenador Mikel Arteta, cerrando el comunicado con un emotivo mensaje a los aficionados del equipo gunner:

«¿Qué más puedo decir? Londres todavía es como mi casa, aún tengo a grandes amigos en este equipo y todavía siento una fuerte conexión con los aficionados. pase lo que pase, seguiré luchando por mi oportunidad y por no dejar que mi octava temporada en el Arsenal termine así».

«Les prometo que esta difícil decisión, no va a cambiar nada en mi mentalidad. Continuaré entrenando también como sé y en la medida que sea posible, seguiré clamando contra la crueldad y a favor de la justicia», finalizó Mesut Ozil.

