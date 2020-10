¡Lamentable! Frente a su padre matan a joven de 14 años en Tegucigalpa

TEGUCIGALPA-HONDURAS. A plena luz del día y frente a su padre, desconocidos mataron, la tarde de este miércoles, a un joven presunto comerciante, de tan solo 14 años de edad en Tegucigalpa, zona central del país.

La víctima mortal está identificada como Marco Antonio Velásquez Betancur, quien se ubicaba en una carpa frente al puente a desnivel Ricardo Álvarez, en las cercanías de la colonia La Pradera en Comayagüela, zona central del país.

Él perdió la vida producto de tres impactos de bala que individuos le infirieron a su cuerpo, la mayoría de ellos en su cabeza.

De acuerdo con el testimonio de su padre, dos individuos que circulaban por el sector dispararon en contra de la humanidad de su vástago.

“Ellos venían de allá arriba, pensé que eran clientes, como aquí pasa gente, pero cuando miro que sacan las pistolas, mi hijo estaba de espaldas hacia ellos, yo salí corriendo pero le dispararon en la cabeza”, relató el consternado señor.

Indicó que él salió corriendo, porque si no lo hubiesen matado también. «Corrí y escuché los disparos, lo mataron dije yo. Pensé que me iban a seguir, pero no se saltaron la parte azul y agarraron un taxi”, narró el padre.

Padre desconoce el por qué mataron a su hijo de esa manera

De igual forma, el hombre quien no se identificó, dijo que era su único hijo y que desconoce las razones del por qué le habrían quitado la vida de esa manera.

Le consultaron si la muerte de su hijo se debe al cobro de la extorsión, y dijo que no sabe, porque nunca recibieron amenazas ni les cobraron nada a ellos. Según manifestó desde el 2017 laboraban en dicho sector.

“Era mi único hijo, mi mano derecha, mi niñito, yo también corro peligro, no sé cuanto tiempo me tocará vivir. Corrí como cobarde y dejé a mi hijo allí, cuando miré que sacaron las pistolas”, dijo entre llanto el hombre.

Cabe indicar que el joven comerciante de 14 años que mataron en Tegucigalpa frente a su padre residía en la colonia La Pradera. Y desde el pasado jueves habían dejado de llegar a vender al sector, porque estuvo interno por una enfermedad que le apareció en su cuello, según contó su progenitor.

Sin embargo, los médicos les dijeron que regresaran el lunes, para continuar con el tratamiento, por lo que decidieron volver a vender desde ayer martes. Ellos venden gorras, cargadores, controles para televisores, entre otros accesorios.

Cabe indicar que hace unos minutos, en la colonia El Loarque, salida al sur de la capital, dieron captura a una persona que se conducía en el taxi que presuntamente participó en el hecho.

En el taxi se conducía solamente una persona, por lo que se desconoce si él fue quien le quitó la vida al joven comerciante.

