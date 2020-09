ESPAÑA.- Luego de varias semanas de incertidumbre en el seno de Cataluña por la supuesta salida del «10» culé, el mismo Lionel Messi rompió el silencio y confirmó que continuará vistiendo los colores blaugranas.

Bartomeu le ofreció: continuidad o juicio

Messi a casi un mes de la histórica derrota ante el Bayern Múnich por Champions League, reveló que durante las platicas, el presidente del Barcelona, Josep Bartomeu no le dio cabida a su salida, llegando al extremo de ofrecerle juicio.

“Voy a seguir en el club porque el presidente me dijo que la única manera de marcharme era pagar la cláusula de 700 millones”, anunció luego de analizar seriamente puertas adentro durante semanas la idea de marcharse del club.

“Luego había otra manera que era ir a juicio. Yo no iría a juicio contra el Barça”, aseguró en la nota que le brindó al portal Goal.

El coronavirus y la «mentira» que profesaba Bartomeu

“Yo pensaba y estábamos seguros que quedaba libre, el presidente siempre dijo que a final de temporada yo podía decidir si me quedaba o no y ahora se agarran a que no lo dije antes del 10 de junio cuando resulta que el 10 de junio estábamos compitiendo por la Liga en mitad del virus este de mierda y de esta enfermedad que alteró todas las fechas. Y este el motivo por el que voy a seguir en el club”, explicó en la entrevista.

Messi sufrió mucho estos últimos meses

El argentino fue claro con Bartomeu, pues desde hace un año le venía diciendo que no quería seguir en el club, pues a su parecer, se necesita una idea y gente nueva que pueda sacar adelante al conjunto blaugrana.

“Le dije al club, sobre todo, al presidente, que me quería ir. Se lo llevo diciendo todo el año. Creía que era el momento de dar un paso al costado. Creía que el club necesitaba más gente joven, gente nueva y pensaba que se había terminado mi etapa en Barcelona sintiéndolo muchísimo porque siempre dije que quería acabar mi carrera aquí. Fue un año muy complicado, sufrí mucho dentro de los entrenamientos, en los partidos y en el vestuario”, explicó sobre la maduración que existió atrás de la decisión de irse.

“Se me hizo muy difícil todo y llegó un momento que me planteé buscar nuevos objetivos, nuevos aires. No vino a causa del resultado de Champions ante el Bayern, la decisión llevaba pensándola mucho tiempo. Se lo dije al presidente y bueno, el presidente siempre dijo que yo al final de temporada podía decidir si me quería ir o si me quería quedar y al final no terminó cumpliendo su palabra”.

