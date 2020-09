Médicos despedidos del IHSS exigen ser reintegrados; su contrato fue con «engaños»

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El médico Henry Moncada denunció el pasado domingo al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) por contratarlo «bajo engaño» junto a otros 145 galenos.

Estos profesionales de la salud laboraban en la primera línea de lucha contra el Covid-19, expuestos al contagio, y ahora han sido despedidos sin causas justificables.

Denuncia del médico

Henry Moncada comentó que llegó al centro asistencial en el mes de marzo, cuando comenzaba el brote de la enfermedad en el país. Y ahora, en septiembre, se le suspendió su contrato, alegando «falta de presupuesto» y el «descenso de los casos Covid-19».

En este sentido, el galeno dijo entre lágrimas que «por Dios, nos mandaron a la muerte, nos mandaron a la guerra, y nos pagan con despedirnos. Ahora somos desempleados».

Además, lamentó ser una de las víctimas del Covid-19, porque estuvo al borde de la muerte y no lo quisieron atender en el IHSS, pese a que él era un empleado de dicho centro asistencial.

«Si no hubiera sido por el personal del Hospital María, me muero, porque en el Seguro Social me dieron la espalda. No hubiera podido correr con los gastos de mi recuperación por el alto costo, pues un medicamento que me suministraron cuesta 20 mil lempiras», manifestó.

«Señores del Seguro Social, no pueden hacer eso, el contrato decía que estábamos contratados hasta que durará la pandemia y la pandemia no termina», concluyó Moncada.

Suspensión de contratos en el IHSS

Las autoridades del IHSS despidieron a unos 145 médicos, a quienes se les contrató para combatir el covid-19 en el país, arriesgando su vida y la salud de sus familias ya que estaban en primera línea de batalla.

Según el documento enviado las autoridades del Seguro Social, menciona que los despidos se deben a la baja en los casos de coronavirus, por lo que ya no necesitan de sus servicios.

