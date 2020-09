CMH llegará a instancias internacionales por masivo despido de médicos

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Hasta a instancias internacionales acudirá el Colegio Médico de Honduras (CHM) ante el masivo e injustificado despido de médicos en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), aseguró su presidenta Suyapa Figueroa.

La presidenta del CMH manifestó que harán todo tipo de acciones gremiales hasta que se reintegre a los médicos a sus puestos de trabajo.

En ese sentido, Figueroa informó: «Estamos con el cuerpo de abogados y hacer acciones para la defensa de los derechos que están garantizados en leyes vigentes. Pero además habrá acciones de tipo gremial. Los médicos jóvenes no merecen el trato por parte del gobierno; quitarles su trabajo cuando expusieron su vida atendiendo a los pacientes COVID-19«.

Agregó que el CMH llegará a realizar cualquier acción para que se le respeten los derechos a los médicos. Los despidos no solo repercuten en ellos, sino también en la población hondureña que «se siente en el desamparo».

Explicó que los médicos contratados ya tienen experiencia en el manejo de los pacientes; sin embargo están siendo despedidos por falta de recursos. «Aquí, nuevamente, la pregunta sigue siendo válida, ¿Dónde está el dinero?»

«Esto es grave, es una violación a los derechos fundamentales, lo que el gobierno está haciendo. Esto va trascender al mundo porque haremos demandas ante Amnistía Internacional, Organización Médica Mundial y la Confederación Médica Iberoamericana, y se verá el Estado como violador derechos».

Ministra Flores: Salud no ha retirado médicos

La titular de la Secretaría de Salud (Sesal), Alba Consuelo Flores, salió a la defensa ayer, martes, expresando que ellos no tienen nada que ver con el retiro de los médicos.

En los últimos días, los galenos de San Pedro Sula y Tegucigalpa, han estado protestando por los despidos «injustificados», que realizó el IHSS.

Al respecto, Flores dijo a un medio de comunicación que la decisión no fue tomada por la SESAL. «Yo todavía no tengo el informe del Seguro Social, porque en la Secretaría de Salud no se ha tomado esa decisión; ya que nosotros seguimos haciendo todo un trabajo. Inclusive, en toda la atención primaria y, los establecimientos siguen trabajando de forma normal».

