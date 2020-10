EL PROGRESO.- Tras la goleada 3-0 en su propia casa ante Real España, Mauro Reyes decidió dejar el cargo de entrenador del Honduras Progreso.

El estratega nacido en Santa Bárbara platicó EN EXCLUSIVA con CRONÓMETRO sobre su salida del equipo arrocero y los factores que lo hicieron apartarse.

Reyes contó que antes del partido, habló con los jugadores y dejó claro que si perdía contra el conjunto de Ramiro Martínez, él saldría del club, por lo que Mauro fue quien tomó la decisión.

«Una de mis características es tener una amplia comunicación con el presidente Elias Nazar y lo hemos venido hablando partido a partido».

«Antes del juego ya había hablado con mis jugadores, que si yo perdía contra Real España, yo iba a dar un paso al costado. lo hablamos un día antes incluso con el presidente».

¿Qué falló en la idea que quería implementar Mauro Reyes en el Honduras Progreso?

Al ser consultado sobre el balance que dejó con el club progreseño, Mauro Reyes, comentó los factores que perjudicaron su proyecto.

«Honduras Progreso es un club que no tiene tantos recursos como pueden tener otros equipos. Nos toca echar mano de los recursos disponibles, de lo que está a la mano, precisamente por el presupuesto que se puede manejar en función de hacer el trabajo».

¿Cuál era la idea principal?: «La idea era clara, conformar un equipo con algunos jugadores de experiencia, y algunos jóvenes que no tenían presencia en Liga Nacional«.

El momento en que se deformó la idea de juego en el Honduras Progreso:

«Yo creo que en la medida que fueron avanzando los partidos nos fuimos dando cuenta que hay factores que no tomamos en consideración».

«La preparación y la forma del torneo. Esto porque no se tiene tiempo de recuperación, de prepararse bien y corregir errores, los planes de juego. Cuando usted no tiene ese tiempo y tiene jugadores inexpertos, no pasa lo que nos pasó».

A pesar de tener dichos factores en contra, Mauro Reyes valoró que: «A medida que pasó el tiempo, el equipo tuvo una evolución en ciertas cosas».

Jugadores con «experiencia» no estaban al 100%

Una de las bases para que la idea de Mauro tomara forma, recaía en los jugadores que ya tenían experiencia en la Liga Nacional.

Pero no contaban con que algunos futbolistas tenían mucho tiempo sin entrenar:

«Los jugadores que tenían experiencia, esperábamos que estuvieran en el nivel que necesitábamos para que el proyecto funcionara. Al final nos dimos cuenta de que algunos referentes no lograron el nivel que se requería».

«Esto porque venían de más de un año de no jugar, y eso al final hizo que no contribuyeran en relación a lo que nosotros buscábamos».

«Por supuesto uno tiene que reconocer que se equivocó en la percepción de algunos jugadores, que cuando usted ya los tiene y entrena todos los días con ellos, se da cuenta que no son lo que uno realmente había percibido».

Los errores que se pagaron caro

No todo fue malo en el comando del técnico santabarbarense, pero el darle la iniciativa del juego a los rivales, fue el «pecado» que los sucumbió en los partidos:

«Voy a ser bien categórico y creo que a equipos como Vida y Platense les competimos sin ningún problema, hasta a la UPNFM, pudimos ganarles».

«Sin embargo, a lo largo de los partidos cometimos errores garrafales, les dimos la libertad y la oportunidad al rival de que se nos crecieran y así al final nos ganaron».

¿Qué cosas positivas dejó su paso por el Honduras Progreso?

«Para mi fue enriquecedora la experiencia, creo que cada vez nosotros aprendemos. Yo personalmente, creo que cometí el error de hacerme cargo en los últimos dos proyectos de dos equipos que quizá no estaban a la altura de la competencia».

«A medida que Honduras Progreso vaya madurando y vaya jugando, este equipo se puede volver competitivo».

«Dejo un camerino muy sano, muchachos con muchos sueños, un proyecto que no inició bien, pero que si se va ajustando, puede dar mucho de qué hablar en la Liga Nacional».

El futuro de Mauro y el «recadito» a la Liga Nacional

Por último, el entrenador hondureño nos reveló los planes que tiene ahora que tiene tiempo libre. Y aprovechó para decirle a la Liga Nacional que debe mejorar.

«Seguir capacitándome, seguir investigando y revisando la Liga Nacional, que debe mejorar muchísimo, hablando directamente de lo deportivo».

Continuó: «La Liga Nacional debe mejorar en la competencia internacional de los equipos que siempre participan en CONCACAF sea mejor y puedan trascender más».

«Yo creo que en términos generales, los equipos «pobres» debemos mejorar para que los equipos que tienen más recursos, puedan tener una competencia más adecuada y representar mejor al país».

