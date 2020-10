SAN PEDRO SULA.- La victoria del Real España en «La Caldera» de El Progreso le dio la oportunidad al delantero hondureño, Rony Martínez, entrar al selectivo grupo de jugadores que cuentan con 100 goles en la Liga Nacional, una estadística digna de aplaudir para el «héroe tocoeño».

Con esto, Martínez es el segundo jugador centenario del Real España al igual que lo fue el uruguayo Claudio Nicolás Cardozo.

Es por eso que CRONÓMETRO se dio la tarea de contactar a Rony Martínez y habló EN EXCLUSIVA sobre este inédito momento.

El centenario de Rony Martínez

Para Martínez es motivante llegar a dicha cifra, un momento que lo toma con responsabilidad y que le inspira a seguir en la búsqueda del gol:

«Es muy bonito, muy lindo. Se siente una gran sensación entrar a una etapa muy importante de mi vida; tener 100 goles es muy lindo y se siente fenomenal, eso me inspira a seguir trabajando y seguir luchando», comenzó diciendo el aurinegro.

«Si te propones a hacer algo pues, tu sabes que con trabajo se puede conseguir. Más que agradecido con Dios que se me dio la oportunidad anoche de llegar al gol centenario».

«Me inspira a seguir luchando en cada entrenamiento y en cada partido dar lo mejor para ir sumando».

Relató que el gol lo llenó de tranquilidad, tenía un tiempo de no ser regular en los partidos, pero el jugador de Real España es paciente porque «El que persevera, alcanza».

«Me llena de tranquilidad, porque llevaba tiempo de no anotar, soy de los que no pierde la paciencia trabajando, sé que las cosas van a salir. Yo tengo eso de saber que el que persevera, alcanza. Si las cosas no están saliendo, seguiré trabajando, si no me salen en un partido, saldrá en otro».

Este es el selecto «Club de los Cien» hondureños de la Liga Nacional:

Wilmer Velásquez: 196.

196. Denilson Costa: 155.

155. Rubilio Castillo: 112.

112. Juan Manuel Cárcamo: 101.

101. Jerry Bengtson: 101.

101. Rony Martínez: 100.

Gol con dedicatoria

De igual manera, el delantero de la máquina nos expuso que el gol tuvo dedicatoria para su familia, que siempre ha estado con él en las buenas y malas. No dejó afuera a sus compañeros, quienes son parte fundamental:

«Va para mi familia, mi esposa y mis hijos, la verdad que ellos son una pieza fundamental en mi vida, ellos son los que están en las buenas y malas, para ellos va. Primeramente Dios y luego para mi familia, siempre han estado conmigo apoyándome. También tienen parte mis compañeros, son fundamentales».

¿Cuál es su mejor gol?

El gol que más ha disfrutado Rony Martinez fue este: «Tengo muchos, recuerdo muy bien uno que le metí al Victoria, un centro de Rambo de León, cabezazo y gol. La verdad que cada gol lo disfruto al máximo y me gustan todos jajaja».

¿Quién ha sido tu mejor socio?: «He estado con grande pasadores como Ósman Melgares, Cesar Zelaya, Rambo y Elkin Gonzales, jugadores que han sido muy buenos socios».

¿Qué jugador admira del ámbito nacional?:

Máximo goleador de la Real Sociedad, ¿volverá algún día?

Rony es actualmente el goleador histórico de la Real Sociedad con 76 tantos, y el recuerdo sigue latente. Consultado de si algún día le gustaría volver, esto nos contestó:

«Le tengo mucho aprecio, ellos me dieron a conocer, confiaron y me dieron la oportunidad. No los defraudé, le di mucho al equipo. No se logró ser campeón con ellos, no se dieron las cosas, más que agradecidos con ellos».

«Nunca voy a decir que no volveré a un equipo en el cual he jugado. La vida da muchas vueltas y gracias a Dios de donde salgo siempre dejo las puertas abiertas. Si algún día toca regresar, lo haría».

El momento más difícil de Rony Martínez

«Eso es algo más reciente, lo viví aquí. Nunca me tocó tener una etapa tan difícil como lo que he pasado en el Real España, tuve una mala racha menor en la Real Sociedad, me pasó con dos hasta tres partidos, pero ahí estábamos».

¿Cómo maneja las críticas?: «A la gente sólo la escucho y de las criticas tomo lo productivo, porque le puedo sacar provecho».