«Tito» Asfura presenta un millón de firmas para inscripción de su movimiento

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El precandidato presidencial por el movimiento «Unidad y Esperanza» del Partido Nacional (PN), Nasry «Tito» Asfura, presentó este jueves un millón de firmas para la inscripción de su movimiento.

El evento se llevó a cabo en Tegucigalpa, donde además se reunió una cantidad considerable de simpatizantes. Asimismo, la dirigencia y líderes de otros departamentos que no se pudieron movilizar hacia la capital, se conectaron de manera virtual.

Todos manifestaron su alegría ante el paso que daría el movimiento.

El encargado de dar las palabras de inicio del evento fue el diputado y coordinador de campaña, David Chavéz. El candidato del movimiento que disputa la titularidad de la alcaldía capitalina.

Por su parte, el precandidato presidencial «Tito» Asfura manifestó su alegría y agradecimiento con los presentes y los conectados de manera virtual.

Agradecimiento

“Gracias por venir de largo todos mis compañeros alcaldes que vienen de largo, candidatos a alcalde, diputados, candidatos a diputados y toda esta gran fuerza del movimiento Unidad y Esperanza”, dijo.

“Me siento extremadamente orgulloso, me siento lleno de una satisfacción enorme de poderlos representar. Representarlos con cariño, con honestidad, con trabajo no tengan duda de eso”, agregó Asfura.

«Es cierto que somos funcionarios públicos y estamos expuestos a un montón de cosas, no hay duda. Pero somos políticos y hacemos política y si a eso le sumamos ‘Papi a la Orden’, sí alguien está preocupado», aseguró el edil capitalino.

«Debemos de trabajar y trabajar enormemente para poder salir adelante, para demostrar lo que hoy es el movimiento ‘Unidad y Esperanza'», sostuvo.

Compromiso

Asimismo, Nasry Asfura expresó: «Quiero decirles que así con esos miles de votos en las elecciones de noviembre de 2017, es así como estas miles y miles de firmas que estamos presentando que nos respaldan».

“No les voy a fallar, sé mi trabajo, sé lo que se debe de hacer, sé cuándo, dónde y por qué, lo que necesita Tegucigalpa, como lo que puede y necesita Honduras. Y yo lo entiendo y esto con trabajo”, acotó.

De igual manera, el alcalde capitalino destacó «pero, quiero decirles que no lo hace una sola persona, lo hace un gran equipo de trabajo. Ese equipo que hoy somos todos aquí como movimiento ‘Unidad y Esperanza’, para poder servir y trabajar».

“Quiero decirles que no amo el dinero, amo mi trabajo, amo servirle a la gente, a eso me he acostumbrado hace más de cuarenta y pico de años; sin estar en la política, solo teniendo una cosa clara en mi cabeza hay que servir”, concluyó el precandidato.