Educación: En febrero comienza matrícula de estudiantes

TEGUCIGALPA. El secretario de Educación de Honduras, Arnaldo Bueso, informó este lunes que el próximo 1 de febrero de 2021 iniciará el proceso de matrícula de estudiantes en los distintos centro educativos.

El funcionario explicó que para este proceso de matricular no se necesitará llevar partida de nacimiento. «Quiero informar que no es necesario la partida de nacimiento, eso automáticamente la tenemos. Queremos que todos los educandos lleguen a clases, no tenemos restricción alguna y estamos preparándonos«, expresó.

Bueso comunicó que a partir del 15 de enero se lanzará una campaña que permitirá tener una cantidad de estudiantes que supere las expectativas. Sin embargo, remarcó que el retorno a clases presenciales no es una opción en este momento.

«Tenemos que arrancar este año escolar en febrero bajo el mismo esquema ‘Te queremos estudiando en casa’ porque no tenemos condiciones por el nivel de contagio que hay», manifestó.

«Hemos considerado realizar pequeños pilotajes en zonas donde no ha habido contagios y de esa forma evaluar y mirar los comportamientos de cómo se maneja la situación”, añadió.

Rediseño académico

Según el ministro de educación, debido a lo ocurrido el año pasado, se ha rediseñado una nueva estrategia que permitirá abordar este nuevo año escolar con una serie de modalidades.

Para combatir el tema de la desigualdad en el caso del Internet, que sólo llega al 35% de la población, «nosotros abriremos una gama de oportunidades a través de la televisión, radio y compañías de cable a nivel nacional».

Asimismo, aseguró se estarán distribuyendo cuadernos de trabajo y textos para todos los estudiantes que no tienen acceso a la tecnología.

Vacuna contra COVID-19

Informó que le han planteado al ministro coordinador de Gobierno, Carlos Madero, de la importancia de incluir al personal docente en los grupos prioritarios que recibirán las primeras vacunas contra el COVID-19.

Bueso desea que los docentes puedan tener acceso a la vacuna, ya que es parte de los pasos esenciales para retornar a clases presenciales.

