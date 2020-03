Matías Galvalíz dispara en contra de la UPNFM ¿Qué dijo?

TEGUCIGALPA.- El delantero argentino de Motagua Matías Galvalíz, le tiró duro a los jugadores de la UPNFM, luego del juego que tuvieron en el estadio Nacional, mismo que terminó con un marcador 0-0.

Asimismo, el pequeño gran motor de los azules, lamentó el hecho de que “algunos” pierden tiempo. Algo que reclamaron en el partido que disputaron ante los “Lobos” en el último juego de la Pentagonal.

«Estamos pasando por un momento que pegan en el palo y salen. El otro día colocho (Walter Martínez) pateó uno ante el Minas, ahora a mí. Hay varios cabezazos que pegan en los palos, le pegan en el culo a uno, en la rodilla a otro, en la cabeza al arquero y salen», inició diciendo Matías tras terminar el juego correspondiente a la Jornada 11 de la Liga Nacional.

Sobre la mala racha y la poca definición: «Estamos bien, pero pasando por una rachita que no podemos hacer goles. Pero todos estamos arriba peleando y estamos para dar pelea», indicó Galvalíz.

Y agregó: «Esto iba ser así, lo sabíamos y hasta la última fecha va estar en disputa el primer lugar. Estamos preparados para pelear».

Un Motagua sin opciones ante los “Lobos”

Cabe mencionar que Motagua estuvo algunos minutos dominado por el equipo que no ha ganado ni un tan solo juego en el Clausura 2020; algo que tiene muy molesta a su afición.

«Motagua es un club grande que está acostumbrado a pelear, competir y es normal que la gente esté descontenta con este resultado. Nosotros desde nuestro lugar vamos seguir trabajando para tratar de ganar», expresó Matías.

Críticas a la UPNFM por pérdida de tiempo: «Todos los partidos son distintos, más allá que sea un rival que la mayoría le hayan ganado, los partidos hay que jugarlos, son once contra once y ahora ya no se puede regalar nada. Ellos vinieron hacer su juego como siempre, perdiendo tiempo, la verdad que estamos acostumbrados a eso con este equipo. Nosotros tuvimos para hacer los goles pero no pudimos», cerró Galvalíz.

