INGLATERRA.- El Manchester City es el equipo que más cifras millonarias registra en el mercado. Con la llegada de la inversión árabe al club, los citizens se han gastado más de 1000 millones en fichajes. Todo esto para confeccionar una plantilla que les permita competir por todo en la élite europea.

De hecho, en el actual verano ya han empleado alrededor de 85 millones de euros, para cerrar las llegadas de Nathan Ake y Ferrán Torres.

Si a esto le sumamos la condonación del TAS, luego de un extenso proceso de investigación por incumplimiento del fair play Financiero, es normal que competidores directos de los ciudadanos salgan a la palestra para manifestar su inconformidad.

Aunque ya está descartado, al menos para esta temporada, el interés que los de Manchester mostraron en el astro argentino Lionel Messi, terminó por detonar las declaraciones de un entrenador acostumbrado a la polémica.

Mourinho al «ataque» contra el City

En una entrevista exclusiva para Top Eleven’, Mourinho, como en casi todas sus apariciones, dejó algunos comentarios que ya generan controversia por el mundo.

Un par de recados hacia el Manchester City y el tribunal de arbitraje.

Sobre el City y su intento de fichar a Messi:

«Nosotros, en el Totenham, respetamos el fair play Financiero. Por eso, Messi sólo podría ir a un equipo que no lo respete. Así que no será el Totenham, seguro».

En cuanto a la determinación del TAS: «Fue una decisión vergonzosa Porque si el City, no es culpable, entonces no se le castiga con 10 millones de euros. Si no es culpable, no debería tener una multa. Pero si lo son, la decisión también es una vergüenza y deberían ser expulsados de la competición», reaccionó molesto el portugués.