Listas las cuartetas arbitrales para la Jornada cinco del Clausura 2021

SAN PEDRO SULA.- La Jornada número cinco del Torneo Clausura 2021 de la Liga Nacional se jugará entre semana, por lo tanto, la Comisión de Arbitraje anunció este día los árbitros que impartirán justicia en cada compromiso.

El Torneo Clausura 2021 abre el telón para disputar la Jornada cinco con cuatro partidos el miércoles, Real Sociedad vs Olimpia, Real de Minas vs Motagua, Platense vs Marathón Honduras Progreso vs Lobos UPN y uno el jueves, Real España vs Vida.

Árbitros de la Jornada cinco

Miércoles 3 de marzo

Real de Minas vs Motagua 3:00 PM, estadio Marcelo Tinoco

Árbitro: Said Martinez

Asistente 1: Walter López

Asistente 2: José Espinoza

Cuarto árbitro: Jefferson Escobar

Real Sociedad vs Olimpia 3:30 PM, estadio San Jorge

Árbitro: Marlon Díaz

Asistente 1:Ebler Martínez

Asistente 2: Francisco Paz

Cuarto árbitro: Luis Mejía

Platense vs Marathón 5:00 PM, estadio Excélsior

Árbitro: Marvin Ortiz

Asistente 1: Jesús Tábora

Asistente 2: Luis Paz

Cuarto árbitro: James Salinas

Honduras Progreso vs Lobos UPN 7:15 pm, estadio Humberto Micheletti

Árbitro: Armando Castro

Asistente 1: Gerson Orellana

Asistente 2: Leónidas Hernandez

Cuarto árbitro: Héctor Rodriguez

Jueves 4 de marzo

Real España vs CDS Vida 7:00 PM, estadio Francisco Morazán

Árbitro: Selvin Brown

Asistente 1: Christian Ramirez

Asistente 2: Manuel Aguilar

Cuarto árbitro: Orlando Hernández

