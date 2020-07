LaLiga: Real Madrid doblega al Alavés y mantiene su racha

ESPAÑA.- Real Madrid dio un paso más hacia el título de La Liga Española con un triunfo ante el Deportivo Alavés.

Una victoria en donde otra vez tuvo que intervenir el VAR, para validar un penal y un gol a favor del equipo de Zinedine Zidane.

El triunfo aleja otra vez al Real Madrid a cuatro puntos del Barcelona, a falta de nueve por disputarse.

En la siguiente jornada, los ‘merengues’ visitarán al Granada, mientras que los ‘culés’ se meterán a la cancha del Valladolid.

VAR y penal

Apenas a los 10 minutos del encuentro, Ferland Mendy desbordó por izquierda, se estaba metiendo al área cuando fue derribado por Navarro.

La falta fue sobre la línea y el silbante no dudó en señalar penal; aún así la jugada fue validada por el VAR, aunque no había mucho qué ver.

El contacto existía y tanto fue así, que el jugador del Deportivo Alavés ni siquiera se quejó al respecto. Sergio Ramos no jugó el partido por acumulación de amarillas, así que el encargado de cobrar fue Karim Benzema. El francés engañó al arquero y puso en ventaja al Real Madrid.

Gol validado por el VAR

En el arranque del segundo tiempo, Karim Benzema recibió un pase filtrado, enfiló hacia el área y tocó para Marco Asensio, quien sólo tuvo que empujar el esférico ya con el arquero vencido para hacer el segundo de los locales, que se anuló por fuera de lugar.

Sin embargo, la jugada entró en revisión del VAR. La posición de Benzema era válida porque Laguardia lo estaba habilitando en la línea. Así, el silbante señaló que el gol sí contaba y el Real Madrid ya lo ganaba por dos goles.

El camino del Real Madrid al campeonato

Ya sólo son tres jornadas las que separan al Real Madrid del título, aunque podrían ser tan sólo dos.

Si el Barcelona pierde con el Valladolid y los ‘merengues’ derrotan al Granada, estarían levantando el trofeo de La Liga Española dos jornadas antes.

De cualquier manera, al equipo de Zinedine Zidane le basta con ganar dos encuentros para coronarse.

Jornada 36 – Granada vs Real Madrid

Jornada 37 – Real Madrid vs Villarreal

Jornada 38 – Leganés vs Real Madrid

