A punto de que cobren tasa de Siglo 21, ¿qué hizo el CN con el proyecto de suspensión?

CORTÉS, HONDURAS. Y bueno, llegó el mes de julio, y con ello, el Instituto de la Propiedad (IP) ya hizo oficial su calendario de cobro de matricular vehicular, por tanto, ya no hay vuelta atrás: hay que pagar. Pero, ¿En dónde quedó el proyecto de suspender por este año la tasa de Siglo 21?

Según dijo el diputado proyectista del Partido Liberal (PL) por el departamento de Cortés, Juan Carlos Ávila, su propuesta ni siquiera ha sido revisada por la comisión dictaminadora, pese a que se introdujo desde el pasado mes de mayo.

«Ya estuve presionando con los que firman los dictámenes, igual, ‘lo van a analizar’, hay varios decretos adelante del mío, pero yo les dije: ‘Miren, ese decreto tiene que ir junto con la matrícula de los carros que ya empezó’. Pero, bueno, lo que me queda ahora es seguir presionando para que me aprueben eso o me lo denieguen», dijo Juan Carlos Ávila a TIEMPO Digital.

Por otro lado, el congresista manifestó que, aunque sí está bien la determinación del IP de no cobrar intereses moratorios a los conductores que no pueden pagar matricula durante su mes correspondiente, lo ideal sería suspender definitivamente la tasa del Siglo 21 este 2020, pues los sampedranos están golpeados económicamente por el Covid-19.

«Para el tiempo que estamos, yo creo que ya les hubieran dado un alivio a los ciudadanos de San Pedro Sula. El IP lo que está concediendo es una facilidad de pago, pero, para mí, lo correcto es suspender el pago», agregó Ávila.

¿Selectividad? Siglo 21 ejecuta tres proyectos en pandemia; otras constructoras fueron cerradas

Por otro lado, se debe señalar que, mientras las pequeñas constructoras están en una situación «calamitosa» debido al cierre de operaciones por la pandemia del COVID-19, Siglo 21 está desarrollando tres mega-proyectos de infraestructura.

Siglo 21 es una gran empresa que hace edificaciones de mala calidad a costillas del esfuerzo de los sampedranos, a quienes exprime con una grosera «contribución» obligatoria a su tasa anual, la cual aumenta 6 % cada año.

Cabe señalar, además, que sus proyectos no se licitan, lo cual se prohíbe en el Código de Contratación del Estado. Por lo tanto, Siglo 21 termina siendo un monopolio ilegal.

Queda en evidencia que Siglo 21 es una empresa enriquecida con dinero de los ciudadanos de San Pedro Sula, y que no tiene necesidad de desarrollar trabajos y exponer a sus empleados en medio de la pandemia, pues con los más de L900 millones que ha recaudado desde 2015 a 2019, debería tener dinero de sobra para honrar salarios sin recurrir a suspensiones.

Se suponía que durante la re-activación en fase 1, el sector de la construcción tendría permiso para iniciar pequeños proyectos. Pero, después esa determinación quedó abolida cuando los municipios con mayor densidad de población del país retrocedieron a la fase 0.

No obstante, justo en este momento Siglo 21 trabaja en tres pasos a desnivel en la ciudad industrial, siendo la única del rubro en funciones… ¿Por qué? Es injusto, piensan los demás empresarios de la construcción.

Y por si los aparentes privilegios que goza sobre las demás constructoras no fuesen suficientes, este 2020, Siglo 21 siempre va a seguir llenando sus arcas gracias al grosero monto adicional que los sampedranos deben pagar junto a la matrícula de sus autos, el cual se destina meramente al consorcio.

Nota para nuestros lectores:

Suscríbete gratis a más información sobre el COVID-19 en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: bit.ly/whatsapptiempo.