La emotiva dedicatoria de Kobe Bryant a Jordan en «The last dance»

ESTADOS UNIDOS.- Esta semana en ‘The Last Dance’ nos llegó un golpe directo al corazón y es que aunque se sabía que Kobe Bryant, fallecido en enero de este año, aparecía en el documental, no esperábamos estas revelaciones.

El mítico jugador de Los Ángeles Lakers apareció brevemente en el capítulo 5, dando una dedicatoria especial a su ‘hermano mayor’ Michael Jordan; pues sabe que sin él ‘nunca hubiera ganado 5 anillos’. Fue un gran momento.

Una serie que está impactando

‘The Last Dance’, documental que narra la carrera de Michael Jordan, su último año en los Chicago Bulls y los personajes relevantes en todo este tiempo, trajo consigo un gran momento.

Y es que habló de la estrecha relación que se forjó en el All Stars Game de 1998, donde MJ era la estrella del momento que iba en vías del retiro y Kobe Bryant; quien con menos de 20 años ya sabía que quería ser ‘el nuevo Michael Jordan’.

En este juego de las estrellas ambos se cruzaron por primera vez, siendo que los reflectores obviamente estarían en Michael Jordan pero los medios de comunicación tenían bien enfocado a Kobe Bryant; pues pese a estar en su segundo año dentro de la NBA, sabían de sus habilidades.

Michael Jordan le ‘pasó por encima’ a Kobe Bryant pues aunque era algo ‘normal’ al ser un novato, no dejaba de ser impresionante.

La relación de amistad – hermandad comenzó justo en el terreno de juego, donde ‘Black Mamba’ se acercó a MJ y le preguntó sobre un tiro con giro que hizo.

El consejo de un grande

Jordan en lugar de ‘crecerse’ le detalló a Kobe Bryant cómo lo hizo e incluso le dijo que si en algún momento necesitaba cualquier cosa o consejo, él le ayudaría. Desde ese entonces Kobe supo que tenía al mejor mentor de toda la NBA y así lo declaró.

“No tendría cinco anillos sin él, porque me guió muchísimo y me dio muy buenos consejos. Es como mi hermano mayor“, mencionó Kobe Bryant en ‘The Last Dance’ y esto fue lo que dijo Michael Jordan de su querido amigo: “Quizás haya gente sorprendida porque Kobe y yo éramos grandes amigos… Kobe era mi querido amigo, era como mi hermano pequeño”.

Si bien hubieron algunas comparaciones entre Kobe Bryant y Michael Jordan, ‘Black Mamba’ nunca se dijo mejor que su ‘hermano mayor’, pues dejó claro que todo lo que él es y fue, se debe a Jordan y no hay día en que no le agradezca todo lo que le enseñó.

“Odio tener discusiones sobre quién ganaría en un uno contra uno. Algunos aficionados te dicen: ‘Hey, Kobe, ganarías a Michael en el uno contra uno’. Yo pienso, a ver, lo que estás viendo de mí es por él“, sentenció Kobe Bryant en su conmovedora aparición en ‘The Last Dance’.

