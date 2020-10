L57 mil millones destinarán para reactivación económica, asegura SEFIN

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Marco Midence, titular de la Secretaría de Finanzas (SEFIN), aseguró que se invertirán más de 57 millones de lempiras para la reactivación económica y social de Honduras en el año 2020.

El funcionario explicó que el 36% de dichos fondos se invertirán en infraestructura productiva, el otro 30% en lo social, un 5% en el subsector energía, un 27% a las medidas de protección social y recuperación económica; y un último 3% a la modernización del Estado y las elecciones.

Además, destacó que el programa de reactivación económica está orientado a la generación de empleo y al crecimiento económico.

Durante su intervención en la conferencia de prensa, dirigida por él, destacó el compromiso de la institución y el gobierno con el apoyo a los órganos controladores de justicia. También realizó el llamado a los periodistas a formar parte de los procesos de veeduría de la SEFIN.

Plan de reactivación económica

Asimismo, Midence mencionó: “Queremos lograr la reactivación económica con la generación de empleo, el incremento de la productividad, crecimiento económico y el bienestar de la población. A través de los programas de infraestructura productiva, infraestructura y subsector energía mediante proyectos de generación, transmisión y electrificación en lugares aislados”.

Asimismo, aseguró este jueves que no habrá nuevos impuestos para el año 2021. Ya que el país no se encuentra en condiciones de cobrar más tributos.

“No, no hay más impuestos, no estamos en condiciones de país, en este periodo se amplió una base tributaria. Lo que ha generado bastantes ingresos y no es necesario aumentar los impuestos”, sostuvo el funcionario.

Midence concluyó diciendo que el Presupuesto General de la República para el próximo año será de 288,145.1 millones de lempiras. De los cuales 38.735.03 irán destinados a educación; 1,829.1 a la vivienda y 26,743.7 a Salud por mencionar algunos sectores.

Acompañamientos

El titular de la SEFIN también comentó durante la conferencia de prensa, que como institución estatal, en conjunto con el Gobierno de la República, tienen el compromiso de apoyar a los entes controladores de justicia en el país.

En ese sentido, Midence dijo: «Tenemos que seguir apoyando al Ministerio Público (MP), al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y a la Corte Suprema de Justicia (CSJ)«.