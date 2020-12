Koeman: «El sistema depende de la actitud de los jugadores»

España.- En el contexto de la reciente entrevista que protagonizó Lionel Messi y la previa del partido contra el Eibar, el entrenador azulgrana compareció en conferencia de prensa para tocar diversos detalles sobre la actualidad culé.

Además, Ronald Koeman se refirió a los movimientos que el Barcelona ya analiza a las puertas del próximo mercado invernal. Una situación íntimamente ligada al momento que atraviesan algunos jugadores. Aquí lo más destacado:

El Eibar, un rival que propone

«Son un equipo muy competitivo, presionan mucho arriba y tendremos que estar bien como en el partido anterior. Futbolísticamente debemos buscar los espacios cuando el rival nos presione. De cualquier manera, si no estamos bien será un partido complicado», analizó Koeman sobre el rival de turno.

Un descanso necesario para Messi

«Leo estaba con molestias en el tobillo y por eso no podía jugar ni estar disponible para mañana. Los doctores le recomendaron descansar, así que le dimos dos días más de vacaciones. regresará después del partido. Esta semana de reposo le hará bien», argumentó el neerlandés.

Sin la pulga, exigencia máxima para Griezmann y Coutinho

«No tener a Messi es una baja importante por su calidad y efectividad, pero no diseñamos un sistema en específico para él. Hay futbolistas que pueden jugar en su posición y necesitamos que estén en su mejor nivel», avisó Koeman.

La controversia sobre el sistema

«Se habla mucho de sistemas, pero lo importante es la energía y el trabajo de los jugadores. Cualquier sistema puede ser ofensivo o lo contrario, lo bueno es ir cambiando para hacer dudar al rival. En función de los jugadores disponibles y lo que propone el adversario, se dispone de un esquema de juego y sus variantes. Al final, el sistema depende de la actitud del equipo», explicó el entrenador.

La entrevista de Messi y sus repercusiones

«No la he visto en directo, pero pude leerla en la prensa. Me parece muy bien que pueda expresar sus opiniones. Siempre he estado tranquilo con él y esa es una situación que no cambia, pero no podemos influir en su decisión. Lo que me corresponde ahora es sacarle el mejor rendimiento en los partidos, luego ya veremos qué pasa», mencionó el entrenador azulgrana.

Koeman responde a las palabras de Messi: «Creo que su fichaje fue un acierto»

«No es que me dé calma, pero se lo agradezco porque es un jugador importante en el club y en el fútbol. Yo sigo siendo el mismo que sólo intenta sacar el equipo adelante en un año de transición. Estoy haciendo muchos cambios y él es una pieza importante por lo que representa para el Barcelona», manifestó.

¿Messi al PSG?: Pochettino no es la clave

«No sé si es verdad lo que dice la prensa, pero no creo que Messi decida su futuro en función de un entrenador o un país. Seguro es una decisión que tomará con su familia. No creo que un entrenador influya en su destino. En dos meses nos enfrentamos a ellos. Todavía falta mucho», señaló Koeman.

Lo que depara al Barcelona en el mercado y una indirecta para Riqui

«Estamos hablando de aspectos que podemos mejorar con la secretaría técnica, pero no hay nada definitivo. Hay futbolistas con muy pocos minutos de juego. Si hay algo que nos gusta y que le conviene a un joven, pero la decisión la tiene el jugador. Hay que estar preparados, cuando venga el nuevo presidente lo concretaremos todo», finalizó Ronald Koeman.

