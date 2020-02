Julio Rodríguez: “La situación es complicada; los dirigentes confían y eso me reconforta”

REDACCIÓN. El uruguayo, Julio Rodríguez, fue confirmado como entrenador del Honduras Progreso luego de que Héctor Castellón presentara su renuncia el sábado pasado tras la derrota por goleada ante Platense (0-4).

En ese sentido, la directiva del Honduras determinó que el hombre indicado para mantener la categoría en primera división es el ex jugador del Real España.

“Yo soy una persona muy recipiente, fracasos he tenido un montón, como técnico pocos porque vengo empezando. Vengo con la confianza ciega del trabajo, de formar un equipo de colaboradores y que el club sienta la química, todos debemos tirar a un solo lado”, fueron las primera palabras del charrúa.

A su vez, aprovechó para agradecer y de paso, recordar su exitoso paso por la máquina en donde cosechó títulos y se ganó el corazón del hincha aurinegro.

“No ha parado de sonar el teléfono desde que me fui de Honduras, de amigos, compañeros e hinchas. Será un sentimiento muy extraño, pero estará un poco del lado del sentimiento que le sentía al club, será raro volver al Morazán porque me encontraré con excompañeros, pero quiero ayudar al Honduras Progreso porque me necesita”, contó.

Julio Rodríguez: “siempre hubo pláticas con el Real España”

Del mismo modo, Rodríguez confesó que desde su salida de la entidad sampedrana en mayo de 2015, el regreso del ídolo catedrático ha estado latente.

“Desde que me fui siempre tuve pláticas, le seguí al equipo por los amigos y las redes porque siempre hay un acercamiento. Por el momento no hubo acercamiento formal, siempre está la expectativa, en el mercado de pases nunca se concretó por diversos motivos”.

El Palomo estuvo dirigiendo en las inferiores de un equipo en Uruguay y además, dirigió en la sub-16 del Montevideo Wanderers. “Es una situación complicada, los dirigentes me llamaron y ellos confiaron en mí y me conforta para ir adelante”, aseguró

Próximo partido y debut para el uruguayo

La tarea que tiene el ex volante de la realeza no es sencilla. Toma un club con cuatro abajo de su rival más cercano en el descenso, Real Sociedad, y con una segunda vuelta a días de empezar.

“Es muy poco el tiempo el que queda, vi el partido pasado ante Platense, vengo siguiendo el Honduras y estamos en una etapa donde hay que potenciar más y ver lo positivo que hay adentro. Hay que armar el 11 para dar la pelea el fin de semana”, explicó.

Finalmente, el estratega contó como dio su llegada al conjunto de la Perla del Ulúa: “Esto comenzó con acercamientos de excompañeros, lo de Real España estaba siempre, pero lo de Honduras comenzó en diciembre y lamento que un profesor haya dejado de trabajar”, cerró.