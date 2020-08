Interventor de INVEST-H aclara que nunca negaron documentos a la ATIC

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El ingeniero Gustavo Boquín, miembro de la Junta Interventora de Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H), negó este viernes que hayan cerrado sus puertas o se rehusaran a dar información a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) cuando sus agentes llegaron a secuestrar documentación.

«Quiero aclarar ese mal entendido. No es que no les permitían el acceso, sino que no tenían la autorización para abrirle la puerta a nadie porque la institución está cerrada», dijo Boquín.

Una persona de más alto rango que estaba en las oficinas, que era nuestro asistente, le informó al guardia sobre la llegada de agentes de la ATIC, y él procedió a abrirles la puerta, continuó relatando el interventor.

Sin embargo, «como no había ningún representante en las instalaciones, se convocó al asesor legal de INVEST-H, el abogado Héctor Herrera, y procedió a entregar toda la documentación en forma digital, según lo que ellos (ATIC) lo solicitaron», agregó.

Confirma instalación de hospital de SPS

Consultado sobre la instalación de los dos primeros hospitales móviles que llegaron a Honduras desde Turquía, como parte de la compra hecha a Elmed Medical Systems, Boquín confirmó que ya concluyó la instalación de uno de ellos, en San Pedro Sula.

«Les informo que anoche se completó la instalación del hospital de SPS, con eso bajamos dos semanas al tiempo que estaba previsto», aseguró el ingeniero.

En relación al hospital de Tegucigalpa, desmintió los rumores relacionados a que los contenedores estaban incompletos. En ese sentido, informó que en las próximas horas, llegarán a la capital los 16 primeros contenedores y el martes, se complementarán los otros 30. Estará instalado antes que termine agosto», agregó

Lo cual Boquín cataloga como el primer resultado de la Junta Interventora, pues lograron adelantar los procesos de instalación de ambos hospitales.

¿Y los otros cinco hospitales?

Como se recordará, la compra que hizo INVEST-H a Elmed Medical era de siete hospitales en total, en consecuencia, Boquín fue consultado sobre los cinco restantes.

«Nos comunicamos con el proveedor para que nos informe el lugar exacto donde se construyen los 5 hospitales, la condición y fecha de terminación; al tener esa información, mandaremos una comisión de especialistas para que evalúen la construcción de los mismos», respondió el entrevistado.

«Vamos a agarrar el toro por los cuernos y lo que encontremos, lo vamos a comunicar», dijo enérgicamente Boquín.

Finalmente, sostuvo que la Junta Interventora cooperará con todos los entes operadores de justicia para esclarecer el problema de los hospitales móviles.

