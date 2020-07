IHSS reporta baja de ingresos en 40 % debido al cierre de empresas

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Ante el cierre masivo de empresas a nivel nacional, el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) reporta pérdidas del 40 % en sus ingresos, según informó el abogado German Leitzelar, miembro de la junta interventora de ese centro asistencial.

«Las limitantes económicas del IHSS se dan especialmente por la situación económica del mercado de trabajo y del cierre de operaciones de la industria y del comercio», dijo Leitzelar a un medio local.

Lo anterior, «porque el IHSS depende estrictamente de las aportaciones de patrones y trabajadores. Se ha disminuido (ingresos), pero aún en esas circunstancias continúa prestando los servicios dentro de todas sus posibilidades y tratando de dar apoyo a la población».

No obstante, aseguró que hasta el momento hay sostenibilidad en el Seguro Social, sin embargo dijo que, «si continúa la situación en donde no haya una relación racional entre el mejoramiento con controles adecuados de la economía que no afecten la salud, es imposible que se alcance la normalidad, pero hasta ahora los pocos ingresos mantienen los servicios de protección a la población afiliada».

Lea también: German Leitzelar: IHSS no ha recibido «ni un centavo» del Gobierno

Pérdidas del IHSS podrían llegar al 50 %

De acuerdo con Leitzelar, las pérdidas del IHSS al inicio de la pandemia tuvieron un impacto del 20 y 30 %, sin embargo, la limitante en la apertura económica, donde muchas empresas se vieron obligadas a suspender y cerrar operaciones.

Lo aterior, según el funcionario, provocó que automáticamente disminuyeran aún más las aportaciones a ese centro asistencial.

Recordó que «el congreso emitió un decreto en el cual el IHSS debía continuar atendiendo a los empleados y familiares de esas empresas. Esto aumentó las pérdidas un 40 % y se puede proyectar hasta un 50 %.

Lo antes expuesto, «significa reducir los ingresos en el régimen de invalidez, vejez y muerte y sobre todo en el régimen de salud. Lo que esperamos es un equilibrio para no afectar la salud de la población ni las fuentes de ingreso», contextualizó.

«Triajes son fundamentales»

Por otro lado, el interventor manifestó que la habilitación de más centros de triaje ha mejorado la crisis en el sector salud.

«En este momento, lo que ha ayudado mucho es que se ha mejorado los triajes que son fundamentales para la contención de la enfermedad».

Manejo de la pandemia

Asimismo, indicó que «el IHSS ha estado manejando la situación de la COVID-19, desde el principio. Se organizó un comité especial para manejar la pandemia dirigido por la doctora Bessy Alvarado, médico especialista y otro equipo de galenos y microbiólogos».

De igual forma, «parte de personal administrativo y la comisión interventora han aprobado las resoluciones que se requieren para poder manejar esta situación», aseguró.

🔹 Suscríbete gratis a más información sobre el #COVID-19 en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: bit.ly/whatsapptiempo