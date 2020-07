Empleados de IHAH: Sefin retiene pagos de salario y décimo cuarto; piden explicación

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Los empleados del Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH), denunciaron que aún no reciben su pago de salario del mes de junio ni cancelación de décimo cuarto a pesar que la Secretaría de Finanzas tenía esos fondos aprobados.

La molestia de los empleados IHAH también se debe a que es la única institución a la cual Finanzas no ha realizado sus respectivos pagos. La trasferencia de pago para complementar el mes de junio no se ha acreditado y las autoridades no dan explicación al respecto.

Por medio de un escrito dirigido a todos los empleados, el gerente de la IHAH, abogado Héctor Portillo, señaló que «dan seguridad y compromiso que, recibida la transferencia, haremos efectivo el pago del salario correspondiente al mes de junio».

Por su parte, los trabajadores quienes no han dejado de laborar se encuentran en estado de calamidad. Sin embargo, mantienen los sitios patrimoniales de Honduras en constante cuidado y mantenimiento, dijeron.

Empleados de IHAH no reciben explicación de Finanzas

Detener el pago de los empleados es una parte de la denuncia, pero algo que también les ha provocado inconformidad es que no reciben explicaciones de por qué Finanzas sigue reteniendo el dinero para pago de planillas.

Los ingresos de los trabajadores del IHAH en gran parte, dependen de las visitas al parque arqueológico de Copán Ruinas, del departamento de Copán.

«No se da ninguna explicación del porqué se retiene ese dinero y tampoco se nos dice cuánto tiempo más debemos de esperar. Nuestra mayor fuente de ingresos depende de las entradas al parque arqueológico de Copán Ruinas y ¡Nos sentimos en total abandono por parte del Gobierno!», expresó el escrito.