Empleados de IMFERRA y KeyMart denuncian «abandono» y «traición» en SPS

CORTÉS, HONDURAS. Empleados de IMFERRA y KeyMart protestaron esta mañana del viernes al frente de sus centros de trabajo en San Pedro Sula, exigiendo que se les acredite sus derechos laborales, mismos que les adeudan desde el 16 de abril cuando fueron suspendidos.

Con pancartas que decían «Imferra, ¿Dónde estás cuando más te necesitábamos?», «En casa, pero con hambre», y gritando consignas, fue como varios trabajadores, de un grupo de 200 afectados en total, expresaron su malestar.

«Todavía no nos dan el dinero del Régimen de Aportaciones Privadas (RAP) que según ley nos corresponde. Logramos comunicarnos con dicha institución y nos dijeron que ya acreditaron a Imferra, pero la empresa dice que no es cierto. Se están ‘tirando la pelota’«, comentó una representante.

Y otra queja de los empleados de Grupo Imferra es que, del décimo cuarto mes de salario, nada más les depositaron en sus cuentas L1,800 mediante dos pagos diferentes, lo cual calificaron de «injusticia».

«Es una injusticia lo que están haciendo con el ‘catorceavo’, que por ley nos corresponde, no se nos ha sido acreditado. ¡Son una burla! Solo nos dieron L800 en un depósito y L1,000 en otro», agregó la trabajadora. Además de eso, aseguró que del décimo cuarto mes les van a descontar abril, mayo, junio y julio.

Traicionados y abandonados

En términos generales, los colaboradores de Grupo Imferra señalaron que se sienten «traicionados», pues, a pesar de que ellos siempre dan «la milla extra», ahora les están pagando mal.

«Nosotros no estamos exigiendo algo que no nos corresponda. Pedimos que se solidaricen con nosotros, ya que siempre estuvimos al ‘pie de la bandera’ con ellos, y en este momento nos sentimos abandonados, traicionados por la empresa. Siempre damos la ‘milla extra’, porque somos empleados de hasta 25 años y no es justo que actúen como lo están haciendo», concluyó la mujer.

De su lado, un trabajador de KeyMart dijo que él y todos sus compañeros han intentado acercarse a sus jefes para dialogar, no obstante, luego de varias semanas, aún no reciben respuesta.

«Todavía no tenemos respuesta. KeyMart e IMFERRA somos un solo grupo, un solo dueño«, denunció.

