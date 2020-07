HOY: Un Real Madrid campeón visita Leganés en última fecha de LaLiga

ESPAÑA.- Consumado el título de la liga española tras su victoria sobre Villarreal; el Real Madrid cerrará la temporada en España, visitando a un Leganés obligado a ganar para soñar con la permanencia en la máxima categoría.

El técnico mexicano Javier Aguirre no ha querido desvelar las bajas con las que cuenta el grupo, por lo que podría aparecer por sorpresa alguno de los lesionados las últimas semanas como Guido Carrillo u Óscar Rodríguez, cedido por el Real Madrid.

Lo que sí es seguro es que retornarán Jonathan Silva, Chidozie Awaziem y José Luis García del Pozo ‘Recio’ tras cumplir las respectivas sanciones que les impidieron estar en la visita al estadio de San Mamés.

Partido de celebración para el campeón

Para el Real Madrid el partido será el fin de fiesta tras cumplir su gran objetivo de la temporada, conquistar su trigésima cuarta Liga.

En juego la imagen, el respeto a la competición y una racha que ha sido decisiva para dar la vuelta a la clasificación con el regreso del fútbol tras el confinamiento.

Los esfuerzos realizados para proclamarse campeón y hacerlo antes de la última jornada, provocarán rotaciones masivas de Zidane en su equipo titular.

Cederá la portería Thibaut Courtois a Alphonse Areola en el que se perfila como su último partido en el club.

Por decisión técnica, James Rodríguez y Gareth Bale no fueron considerados en la lista de convocados, mientras que Eden Hazard, por precaución, y Marcelo, por lesión, tampoco estarán disponibles en Real Madrid.

Real Madrid vs. Leganés: horarios y canales del partido

México – 2:00 p.m. | SKY Sports

Honduras – 1:00 p.m. | Bein Sports.

Ecuador – 2:00 p.m. | DIRECTV Sports y DIRECTV GO

Colombia – 2:00 p.m. | DIRECTV Sports y DIRECTV GO

Bolivia – 3:00 p.m. | DIRECTV Sports y DIRECTV GO

Venezuela – 3:00 p.m. | DIRECTV Sports y DIRECTV GO

Chile – 3:00 p.m. | DIRECTV Sports y DIRECTV GO

Paraguay – 3:00 p.m. | DIRECTV Sports y DIRECTV GO

Argentina – 4:00 p.m. | DIRECTV Sports y DIRECTV GO

Uruguay – 4:00 p.m. | DIRECTV Sports y DIRECTV GO

Brasil – 4:00 p.m.

España – 9:00 p.m. | Movistar y Mitele Plus

Real Madrid vs. Leganés: probables alineaciones

Leganés: Cuéllar; Ruibal, Rosales, Siovas, Tarín, Marc Navarro; Roque Mesa, Bryan Gil, Amadou, Eraso; Guerrero.

Real Madrid: Areola; Lucas Vázquez, Militao, Sergio Ramos, Mendy; Valverde, Kroos o Modric, Isco; Marco Asensio, Vinicius, Benzema o Jovic.

