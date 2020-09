«Hoy es 5 de septiembre» y la hija de Vico C cumple 30 años

REDACCIÓN. En el año 2003, el cantante Vico C popularizó la canción «5 de septiembre», dedicada a su hija adolescente Marangely Lozada Trinidad, quien cumplía 13 años.

Hoy sus seguidores y fans volvieron a hacer tendencia al cantante y el tema musical, recordando que Marangely llegó a sus 30 años.

En las redes sociales recuerdan el tema que inicia: “Hoy es 5 de septiembre y mi hija cumple 13, el tiempo pasó volando, ya ni me acuerdo cuando empezó a ser señorita…”.

Cumpleaños de la hija de Vico C

Marangely también recordó el tema que su padre le compuso hace ya 17 años. En su cuenta de Instagram publicó una imagen con un mensaje de agradecimiento y la etiqueta #HoyEs5DeSeptiembreYCumplo30.

La imagen de la hoy mujer de 30 años cita: “En el sufrimiento es donde más me he conocido y he hallado la belleza de la vida. Curioso contraste que pone todo en perspectiva. Hoy solo quiero vivir, sin expectativas, con mucho agradecimiento y una pesada maleta de experiencias con las que me encamino a lo incierto. ¡Bienvenidos mis 30!”.

La historia detrás de la canción

«5 de septiembre» fue escrita en prisión, cuando el cantante Vico C cumplía una orden de 6 meses en Estados Unidos por posesión de drogas. Al pensar en su amada hija, el rapero tuvo una melodía tan pegajosa que no pudo borrarse de su mente y así nació el tema que lleva como título la fecha del nacimiento de Marangely.

Según Vico, si no hubiese estado en la cárcel en ese momento pensando en su hija, no hubiese aparecido esa melodía y quizás la canción sí hubiese existido, pero no con el sonido que la conocemos hoy.

Lea también: Yalitza Aparicio publica video dando a conocer 10 de sus defectos

Gracias a esta experiencia, Vico C incorporó a sus habilidades la de imaginar melodías y con ello brindarle a un compositor para plasmarlas. Ahora, tras 17 años del tema, la hija del cantante publicó una foto para recordar tal éxito y convertirse, como ya es costumbre, en tendencia en redes sociales.

La canción «Hoy es 5 de septiembre y mi hija cumple 13«, ha quedado en la mente de todos los seguidores de Vico C. Es por eso que cada año recuerdan esta fecha con la misma intensidad.

Vico C, realiza cada 5 de septiembre una publicación en sus redes sociales, felicitando a Margely y recordando el tema musical que compuso mientras guardaba prisión.