Hoy en la Historia: Esto ocurrió un 16 de dic…

1575: en Valdivia (Chile), a las 14:30 (hora local), sucede un terremoto de magnitud 8,5 en la escala sismológica de Richter, con un saldo de 200 muertos.

1815: Juan VI de Portugal firma el decreto de la creación del Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarve.

1835: en Nueva York (Estados Unidos), un gran incendio destruye 635 edificios del barrio de Manhattan.

1914: Reino Unido convierte a la fuerza a Egipto en un «protectorado».

1953: el piloto estadounidense Charles E. Yeager, a bordo del avión Bell X-1A, alcanza dos veces y media la velocidad del sonido. Este fue el primer avión que alcanzó la velocidad del sonido y fue diseñado y construido para atravesar el Océano Atlántico en tiempo record y también para contar con superioridad aérea contra la Unión Soviética. Se comenzó a diseñar en 1946, al terminar la Segunda Guerra Mundial.

1957: Estados Unidos lanza el primer misil intercontinental estadounidense, el Atlas.

1993: en Santiago de Chile Paul McCartney hace por primera vez un concierto en dicho

país, siendo el primero del cuarteto en estar en Chile.

1993: en Nueva Orleans (Estados Unidos), el guardián del acuario municipal ve lanzarse al río Misisipi a una mujer con las mismas características que Ylenia Carrisi (23), la hija mayor del cantante italiano Al Bano y la actriz estadounidense Romina Power. La desaparición se conocerá recién el 31 de diciembre. Nunca más se sabrá de ella.1

2016: Bon Jovi publica su tercer álbum en vivo This House Is Not For Sale: Live From The London Palladium

Nacimientos:

1485: Catalina de Aragón, aristócrata española y reina consorte inglesa (f. 1536).

1770: Ludwig van Beethoven, compositor, director de orquesta y pianista alemán (f. 1827). Su legado musical abarca, cronológicamente, desde el Clasicismo hasta los inicios del Romanticismo. Es considerado uno de los compositores más importantes de la historia de la música y su legado ha influido de forma decisiva en la evolución posterior de este arte. Sus obras más famosas son la Quinta Sinfonía, la Novena Sinfonía, Für Elisa y Claro de Luna. Muchas de estas obras las compuso totalmente sordo, lo que aumenta su genialidad musical. Fue gran admirador de Mozart, quien lo reconoció siendo un niño de 9 años, augurándole el gran futuro que tuvo.

1917: Arthur C. Clarke, escritor británico (f. 2008).

1938: Liv Ullmann, actriz noruega.

1946: Benny Andersson, músico y cantante sueco, de la banda Abba.

1949: Billy Gibbons, músico estadounidense, de la banda ZZ Top.

Fallecimientos:

999: Adelaida, emperatriz del Sacro Imperio y santa católica (n. 928/933).

1933: Robert William Chambers, escritor estadounidense (n. 1865).

1989: Lee Van Cleef, actor estadounidense (n. 1925). Por su postura y rostro se ganó el apodo del “villano”, ya que fue en este tipo de papeles que actuó la mayor parte de su carrera. Entre las películas más destacadas donde actuó están: “Duelo de Titanes”, “El Bueno, El Malo y El Feo” y “Cabalgar en Solitario”. Murió de un ataque al corazón.

