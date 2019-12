HOMILÍA: «Vivimos en un mundo seducido por la ambición del poder»

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El cardenal Óscar Andrés Rodríguez dijo este domingo durante la homilía que «vivimos en un mundo que está seducido por la ambición del poder, por la ambición de acumular cosas».

Del mismo modo, manifestó que este mundo es infeliz, aunque este lleno de licor y lleno de vicios. Recalcó que las personas están embrutecidas por las drogas.

Asimismo, el líder religioso expresó que «el señor ya va a llegar. Adornen su alma como una novia que se engalana el día de su boda, ya llega el mensajero».

«Jesús es testigo de vida»

De igual forma, el cardenal siguió con la homilía diciendo que «la iglesia es la casa de la alegría. Los que están tristes, están llamados a entrar a la iglesia, a la verdadera alegría»,

Además, Rodríguez también señaló que «Jesús personalmente es testigo de vida, sus gestos son los que mejor descubren su identidad profunda. La misión de Jesús es sanar, es liberar la vida», recalcó.

En ese sentido, enfatizó que guardar rencores no permitirá a las personas ser felices. «Si guardamos heridas, algún resentimiento no nos va a dejar ser felices, no nos va a dejar gozar la fiesta de la navidad».

El líder religioso prosiguió: «Si algo caracteriza al señor Jesús es su amor apasionado a la vida, el señor se manifiesta despertando vida, despertando sentido para vivir».

Del mismo modo, agregó que «al anunciar el evangelio tenemos que anunciar el evangelio de la vida. El anuncio del evangelio nos trae una aportación de esperanza», enfatizó Rodríguez.

También, agregó que «Jesús es una esperanza liberadora, a un mundo que está esclavo de los ídolos de tener y poder. Además, del placer sin reglas morales, que son formas de esclavitud».

«El nacimiento del niño Jesús trae esperanza, esperanza que nuestra vida se puede renovar, que no podemos seguir en los mismo errores del pasado, repitiendo una rutina que solamente nos aprisiona en lugar de liberarnos», concluyó.