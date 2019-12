Tekashi 6ix9ine escribe carta a juez con la esperanza de reducir sentencia

REDACCIÓN. Tekashi 6ix9ine está dispuesto ha todo para reducir su próxima sentencia en prisión, por lo que ha presentado una nueva carta al juez encargado de su caso, donde afirma sentirse «abrumado por sus emociones».

La revista TMZ dio a conocer el pasado jueves que Tekashi 6ix9ine, rapero de 23 años de edad, cuyo nombre es Daniel Hernández, presentó un documento donde asegura ha «reflexionado».

«A medida que se acerca la fecha de mi sentencia, me siento cada vez más abrumado por las emociones. Honestamente siento que mi mundo se está derrumbando. No hay excusa, justificación ni disculpa lo suficientemente buena en este mundo, para explicar mis crímenes», se lee en el documento de Tekashi 6ix9ine.

El músico también se considera un modelo a seguir «Para millones de personas». Esto, con la esperanza de que los demás puedan aprender sobre las consecuencias de sus errores.

Finalmente, Tekashi 6ix9ine, dice sentirse «aliviado» por el arresto de los dos miembros de su ex pandilla Nine Trey Bloods. Sin embargo, aseguró que no era «una víctima», pero si sentía remordimiento por desperdiciar sus oportunidades.

Cabe decir, que el juicio de Tekashi está programamdo para el próximo 18 de diciembre.

Lea también: Adam Levine se viste de policía y aplica multas falsas

Tekashi 6ix9ine culpable de nueve cargos

Por otro es lado, es importante mencionar que Tekashi se declaró en febrero de este año culpable por nueve cargos federales en su contra y, según informes, el rapero podría enfrentar 32 años preso.

Además, se declaró culpable por cargos relacionados con crimen organizado, pandillas y portación de armas de fuego, de acuerdo al informe.

Además, tres de los asociados de Tekashi y otros presuntos miembros de las pandillas involucrados en su caso de extorsión, fueron acusados formalmente y, según nuevos reportes, Tekashi 6ix9ine podría haber estado cooperando con la fiscalía.