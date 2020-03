Hoy en la Historia: Esto ocurrió un 12 de marzo de…

1622: Ignacio de Loyola, fundador de los jesuitas, es convertido en santo por la Iglesia Católica. Fundador de la Compañía de Jesús. Su primera dedicación fueron las armas, siguiendo la tradición familiar. Sin embargo, tras resultar gravemente herido en la defensa de Pamplona contra los franceses (1521), cambió por completo de orientación: la lectura de libros piadosos durante su convalecencia le decidió a consagrarse a la religión. Estudió en las universidades de Alcalá de Henares, Salamanca y París. Vivió en París (1528-34), donde se graduó como maestro en Artes. Allí, San Ignacio de Loyola consiguió reunir un grupo de seis compañeros con quienes fundó la Compañía de Jesús, haciendo juntos votos de pobreza y apostolado en la Cueva de Montmartre. La Compañía trabajaba al servicio de la propagación de la fe católica, amenazada en Europa Martín Lutero, que habían puesto en marcha la Reforma protestante. Aquejado de graves problemas de salud, San Ignacio de Loyola igual pudo ver la expansión de la Compañía por Europa y América. Muerto Ignacio, fue canonizado en 1622 por Gregorio XV.

1871: Alemania: el astrónomo Karl Theodor Robert Luther descubre Amaltea (el quinto satélite de Júpiter).

1918: Moscú se convierte en la capital de Rusia quitando de ese privilegio que duraba 215 años a San Petersburgo. Lenin se instala en el Kremlin.

1938: Alemania se anexiona Austria, el llamado Anschluss planificado por los nazis.

1948: en Costa Rica estalla la guerra civil, provocada por las anulaciones de las elecciones presidenciales en las que había sido electo Otilio Ulate Blanco.

1986: la sonda europea Giotto se encuentra con el cometa Halley.

Nacimientos:

1891: Wilhelm Reinhardt, militar y aviador alemán (f. 1918).

1927: Raúl Alfonsín, abogado y político argentino, presidente entre 1983 y 1989 (f. 2009).

1932: Bárbara Faldón, actriz estadounidense.

1946: Liza Minnelli, cantante y actriz estadounidense. Hija de la actriz Judy Garland y del director Vincente Minnelli. Hermanastra de la cantante-actriz Lorna Luft. Le dieron el nombre de «Liza» por la canción de George Gershwin » Liza (All the Clouds’ll Roll Away) con letra de Ira Gershwin y Gus Kahn. Tras divorciarse sus padres, cuando Liza tenía cinco años, pasó a vivir seis meses al año con su padre y los otros seis con su madre, convirtiéndose en una especie de cuidadora para Garland, que sufría depresiones y adicción a las pastillas jalonados con intentos de suicidio. A los 16 años asistió a la High School of Performing Arts y a la Chadwick School. Sus padres se negaban a darle apoyo económico. A los tres años hizo su primera aparición en la pantalla en In the Good Old Summertime (1949). Desde ese momento su carrera se dedicó a las tablas en Broadway y en el cine en Hollywood, por más de 50 años, recibiendo muchos galardones. En 1972 ganó un Oscar a la mejor actriz con la película Cabaret; además ha ganado tres Premios Tony de Broadway, un Emmy, dos Globos de Oro, un BAFTA británico y un Grammy Legend Award. Mantuvo relaciones con Roca Brynner, Desi Arnaz, Jr., Peter Sellers, y Martin Scorsese.

1948: James Taylor, músico estadounidense.

1956: Steve Harris, bajista y compositor británico, fundador de la banda Iron Maiden.

Fallecimientos:

1648: Tirso de Molina, dramaturgo español (n. 1579).

1914: George Westinghouse, inventor estadounidense (n. 1846).

1942: Robert Bosch, industrial alemán (n. 1861). Nació cerca de Ulm en Wurtemberg, Alemania sudoccidental, Robert Bosch asistió a la Universidad técnica de Stuttgart. También recibió capacitación en mecánica en Ulm, Gran Bretaña y los Estados Unidos. Robert Bosch estableció la Robert Bosch GmbH Corporation, uno de los principales productores de tecnología automotriz que también fabrican numerosos otros productos. Bosch hizo contribuciones importantes a la expansión de la industria automovilística y sectores relacionados. Inventó la bujía, un invento que revolucionó el funcionamiento de automóviles. Luego de grandes beneficios de la Primera Guerra Mundial, la compañía fue reestructurada masivamente en 1927, en la fabricación de cámaras, herramientas eléctricas, televisores, refrigeradores y radios. Robert Bosch murió en Stuttgart, Alemania, de las complicaciones resultantes de una inflamación del oído medio. Tenía 80 años.

1945: Ana Frank (15), escritora judía (n. 1929).

1945: Friedrich Fromm, oficial alemán nazi (n. 1888).

1978: John Cazale (42), actor estadounidense (n. 1935).

Hoy en la Historia: Esto ocurrió un 11 de marzo de…