Hospitales psiquiátricos exigirán prueba PCR para ingresar pacientes

TEGUCIGALPA, HONDURAS. A raíz de la pandemia de COVID-19, ahora los hospitales psiquiátricos exigirán la prueba de PCR a pacientes que sean ingresados en estos centros asistenciales.

Esta decisión se toma luego del fallecimiento de un enfermero auxiliar que laboraba en el en el hospital Mario Mendoza en Tegucigalpa.

“Nosotros a partir del día de hoy, paciente que venga pretendiendo ser ingresado y que no traiga su respectivo resultado de su prueba de que no está positivo, no se le va a atender”, advirtió el fiscal del Sindicato de Empleados de los Hospitales Psiquiátricos, Óscar Suazo.

De acuerdo al fiscal, esta es una medida que ayudará a prevenir los contagios en el personal médico y pacientes que se encuentren en los hospitales psiquiátricos como ser Mario Mendoza y Santa Rosita.

Hospitales psiquiátricos reciben insumos en mal estado

Asimismo, Suazo denunció la entrega de insumos y Equipo de Protección Personal (EPP) en mal estado para el personal que labora en el Hospital Santa Rosita.

Lamentablemente las autoridades de la Secretaría de Salud (SESAL) enviaron equipo caducado al personal médico de ese centro. De esa forma, ¿cómo podrán protegerse del coronavirus?, cuestionó Suazo.

Por si fuera poco, también hace falta suministro de pruebas rápidas para detectar la COVID-19, apuntó el especialista.

Es “inaceptable”, dijo Suazo, que pacientes y personal médico estén desprotegidos en los centros psiquiátricos. Por lo cual se registran a diario el contagio y fallecimientos de enfermeras y médicos a nivel nacional.

La denuncia expuesta por las autoridades del Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza surgió tras la muerte de siete trabajadores del área sanitaria. Todos fallecieron bajo sospechas de COVID-19 en las últimas semanas.

Entre los galenos que perdieron la batalla contra el nuevo coronavirus, está la doctora Patricia Padgett; ella laboraba en el Hospital Santa Rosita y en Hospital del Tórax.

