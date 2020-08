HONDURAS. Luego de que sus contratos vencieran, los médicos intensivistas del Hospital Leonardo Martínez Valenzuela (HLMV) volvieron a trabajar a “Ad-Honorem” para atender a pacientes Covid-19, así lo confirmó Eugenia Díaz del Valle, subdirectora del centro asistencial.

En ese sentido, Del Valle dijo que los galenos decidieron no abandonar las salas mientras se les da una respuesta de si se les va a renovar o no el contrato laboral.

“Ellos están en toda la disposición. Se comunicaron con nosotros para seguir viniendo a atender a los pacientes Ad-Honorem”, afirmó.

Por otro lado, la subdirectora se refirió a tres médicos generales que, también, a pesar de que les adeudan meses de salario, continúan llegando todos los días para cuidar a los enfermos.

«Los pacientes no están desentendidos, porque los médicos generales no han renunciado, se han mantenido a pesar que no les han pagado los meses de junio y julio», dijo ella.

Responsabilidad legal

La única situación a resolver es cuál será la responsabilidad legal que tendrán los médicos que prestan su servicio Ad-Honorem, dijo la subdirectora del HLMV.

“Están dispuestos a seguir apoyando, y solo han comentado que, al no tener un contrato, no comprometerse legalmente a seguir continuando en una labor sin tener un contrato firmado, porque puede haber una repercusión”, reconoció.

Por último, Eugenia Díaz del Valle reveló que en toda la ciudad de San Pedro Sula hay tan solo siete médicos intensivistas, y que ellos están intentando colaborar no solo con los hospitales públicos, sino también con los privados. Literalmente ese reducido grupo se encarga de ver a todos los pacientes de cuidados intensivos en ciudad industrial.

