Hospital San Felipe: 18 días sin muertes por COVID-19, ¿Cuál es la clave?

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Contrario al panorama de otros centros asistenciales, el Hospital San Felipe suma más de dos semanas sin reportar decesos por COVID-19. ¿Qué ocurre detrás de este antiguo edificio con fachada colonial que salvaguarda la vida de los hondureños?

Una fuente anónima que trabaja en ese recinto habló en exclusiva con Diario TIEMPO Digital y explicó cuál es el mecanismo que funciona como «antídoto» para evitar las muertes. Todo se reduce a dos claves.

En primera instancia, cabe decir que allí sólo hay 12 pacientes con ese padecimiento internos por ahora. El personal de Salud monitorea el estado de todos ellos a través de una plataforma digital.

Según se especificó a TIEMPO, la demanda en esa localidad ha mermado sustancialmente en el presente mes. Por ahora, sólo están recibiendo entre uno y dos pacientes; incluso, hay días que no llega nadie.

Las estadísticas recopiladas por la unidad de datos de este medio indican que, en junio, habían 91 pacientes ingresados en el San Felipe. La capacidad es de 100, por lo que la ocupación hospitalaria estaba situada en 91 %.

Y, aunque los expertos prevén un rebrote de casos ante la reapertura económica y social, todavía no llega ese momento, y los doctores esperan que el pronóstico no sea acertado.

Las «llaves» de la vida

Remdesivir

Es importante tener en cuenta que, en base con la información provista, al Hospital San Felipe no llegan pacientes de forma directa; sino que, lo hacen a través de una referencia.

«Usualmente llegan relativamente estables y no muy complicados. No porque no se quiera, sino porque aquí no hay Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y no hay un sistema de alto flujo de oxígeno», explicó de primera mano la fuente.

Pero, ¿qué pasa si uno de los internos se complica? Tienen dos caminos para atender esa situación impidiendo que pase a más.

La primera es que, a través de un programa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se les da a los enfermos un antiviral que se llama Remdesivir. «Cuando comienzan a empeorar, con ese medicamento salen», acotó la persona informante.

Asimismo, se confió a TIEMPO que, por ahora, hay dos pacientes con esa medicina y están teniendo mejorías notables.

2. Remisión

Otra opción que manejan los doctores y el personal de enfermería de ese centro es que, si ven que se está poniendo en un estado grave un paciente, lo trasladan oportunamente al Hospital Escuela (HE) o al Instituto Nacional Cardiopulmonar («Tórax»).

La fuente indicó que se les envía a esos lugares dado que son los que cuentan con el equipo apropiado de alto flujo de oxígeno y las salas para cuidados intensivos.

Una razón más por la que se busca otro hospital para los diagnosticados con COVID-19 es si presentan otro tipo de complicaciones, como problemas renales o alguna falla en otro órgano y que, por tanto, necesitan servicio especializado.

Lea también: Alba Flores asegura que ocupación en hospitales cayó del 150 al 48 %

🔹 Suscríbete gratis a más información sobre #COVID19 en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: https://bit.ly/tiempodigitalhn