Con miedo pero sin dudas: si Salud no paga el lunes, microbiólogos a nuevo paro

SAN PEDRO SULA,HONDURAS. El paro de labores que realizaron los microbiólogos, exigiendo sus pagos, trajo respuesta por parte de las autoridades, pero, no para todos, según indicaron.

En ese sentido, Diario Tiempo Digital contactó a Yamaly Leiva, microbióloga de la zona norte del país, la cual nos detalló mas acerca de esta problemática que han venido presentando desde hace meses.

Leiva manifestó que ellos fueron contratados «por palabra», específicamente por la jefa del Laboratorio de Virologia desde el mes de junio. Ella los llamó y les dijo que llegaran a trabajar, pero, sin ningún contrato.

Además, reveló que a la jefa del laboratorio, quien le ordenó esas contrataciones fue la Ministra de Salud, Alba Consuelo Flores. Es por ello que, todo el problema radica en ello, haciendo las contrataciones de manera rápida, sin contar con presupuesto para pagarles.

No obstante, tras varios meses laborando y sin contrato, aun no recibían una respuesta de las autoridades. Por tanto, decidieron realizar un ultimátum, en base a eso, continuaron con el paro de labores.

Respuesta que les dieron

Ante la situación, recibieron una respuesta por parte de la presidente del Colegio de Microbiólogos, diciéndoles que ya estaban los contratos. Esto, junto con la firma de la ministra de Salud.

Pero, aquí una situación, cuando ellos ven los contratos no eran de ellos, sino del personal en Tegucigalpa. Siguiendo, Yamaly reveló que, recibió nuevamente una llamada del presidente, con un mensaje de la ministra diciendo «Si no desisten del paro, a ustedes se les van a cancelar los contratos».

«Para nosotros fue terrible, porque no les estamos pidiendo favores, ni pidiendo ayuda, sino algo justo», expresó la microbióloga.

Asimismo, dijo que ya son varios meses que no les hacen el pago. Con todo el problema, finalmente una respuesta justa, los llamaron para ir a firmar los contratos, no obstante, la situación sigue igual, ya que no se les hizo el pago a todos.

Quedaron alrededor de 12 microbiólogos aun en espera, incluyendo a Yamaly. Quien también afirmó que decidieron reanudar labores, pero dando un plazo hasta el día lunes, sino volverían a paro de labores. Aunque, tienen miedo ya que han recibido información de que se podría hacer «recorte de personal».

¿Paro ocasionó cero casos en Cortés?

Por otro lado, se conoció en la ultima cadena nacional el reporte dado por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (SINAGER), que varios departamentos no presentaron casos de COVID-19 entre ellos, Cortés, el cual ha sido unos de los epicentros.

¿Fue por el paro? Yamaly, ante esta interrogante dijo que se sorprendieron. Sin embargo, desconocen como reporta SINAGER, pero si creen que no sea de forma diaria. Ya que, donde mayores aumentos se estaban reportando, sorpresivamente se presentaron 0.

