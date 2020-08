TEGUCIGALPA, HONDURAS. Un taxista que personifica la palabra honestidad se ganó popularidad en redes sociales, luego de que un usuario de Facebook compartió un video donde se ve al conductor hacer la devolución de una mochila que una de sus clientas había olvidado en su unidad.

De acuerdo con el relató del taxista, cuyo nombre es Santos Bautista, desde que vio la mochila en su vehículo, identificó a la propietaria, porque él recordó que solo a una persona le había brindado el servicio en el sector que en ese momento estaba.

En ese sentido, don Santos agregó: «Yo la monté a ella, luego se bajó y miré la mochila y pensé que era de ella porque fue la única que monté por aquí. Entonces le conté a un amigo que lo publicó en Facebook y así dimos con ella».

Por su parte, la fémina, quien no brindó su nombre, agradeció la honestidad del ruletero, quien entregó las pertenencias en íntegro estado, es decir, que no hacía falta ni una sola cosa de la que ella había dejado, según expresó.

«Le doy gracias al señor taxista porque fue muy honesto, yo ya lo hacía perdido porque hay muchos que no son honestos. Yo he publicado documentos que he encontrado y por ese buen gesto, el señor me ayudó ahorita, porque recibimos lo que compramos», dijo la hondureña.

Premio

Además de las palabras de agradecimiento, la hondureña también quiso reconocer de una mejor forma la acción del taxista, es por ello que le regaló 500 lempiras como muestra de mayor gratitud por la acción que la llevó a recuperar sus documentos personales. El taxista agradeció el detalle y estrechó la mano de su clienta.

Es oportuno mencionar que el vídeo de unos dos minutos ya es viral en redes sociales y cientos de hondureños aplaudieron la acción del progreseño.

