211 femicidios: «Los agresores de mujeres saben que no les va a pasar nada»

SAN PEDRO SULA. Alarma en Honduras tras el reporte de 211 muertes violentas de mujeres en 2020, según datos estadísticos de organizaciones de apoyo a la mujer y del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH).

Este año, el Sistema Nacional de Emergencias 911, reveló que las denuncias de violencia doméstica e intrafamiliar en 2017 fueron 50,231. Mientras que en 2018 se registraron 72,600 y en 2019 la cifra ascendió a 94,720.

Sin embargo, dio a conocer que es evidente el aumento en la cantidad de acusaciones en los últimos tres años; solo en el 2020 se han totalizado más de 50,000 denuncias en el primer semestre.

Preocupación alto nivel de impunidad

La Coordinadora del Colectivo de Mujeres Honureñas (CODEMUH), María Luisa Regalado, expresó su preocupación por lo que está pasando con las mujeres, puesto que las autoridades policiales no están haciendo nada por investigar y justiciar los casos de muertes violentas.

«En el marco de la pandemia, las mujeres hemos estado más expuestas porque por un lado, están encerradas con sus agresores y por otro lado el poco transito de personas en las calles, significa un mayor riesgo, y debido a eso los casos de violaciones, se han incrementado», manifestó Regalado.

Andrea Paz, activista del Foro de Mujeres por la Vida, expresó: «Para proteger las mujeres, nos toca a nosotras buscar mecanismos de acompañamiento y también de protección. Incluso, el foro está coordinando para que algunas mujeres puedan estar en refugios para que puedan salir, desplazarse de la zona de violencia, que en este momento se encuentren».

Por otra parte también comentó que las condiciones de las organizaciones para la mujeres son muy difíciles, pese a eso, siguen actuando. Consideran que existe irresponsabilidad aún por parte de las autoridades policiales.

«Hemos tenido casos donde las mujeres van a presentar una denuncia y les han dicho que no les pueden tomar la denuncia porque no hay energía eléctrica, que se regrese a su casa, que vuelva después», hecho que podría convertirse en un posible feminicidio y sería una irresponsabilidad institucional, aseveró Paz.

Femicidios en 2020 en Honduras

Entre otras declaraciones, la activista informó el foro es una red de 16 organizaciones ubicadas en distintas zonas del país, son autónomas y no reciben ningún recurso económico por parte del gobierno.

Declaró que la impunidad que prolifera en Honduras, cuando se trata de la vida de las mujeres. Los agresores entienden que no les va a pasar absolutamente nada, no solamente en los casos de feminicidio. Así pasa también en casos de violencia doméstica, intrafamiliar y sexual.

«En el país si se prioriza la vida de las personas, es lo que estamos viendo en el sistema de salud; me parece doble moral porque cuando se trata de la vida de las mujeres que también es un riesgo fuerte e inminente. En este caso no se está actuando, no hay una cantidad de dinero aprobándose para que se creen toda las políticas necesarias para proteger la vida de las féminas», explicó.

Paz dio a conocer, que más del 90 % de los casos de feminicidios quedan en la impunidad, en este país.

